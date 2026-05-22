Trump se impacienta para aprobar sus leyes en el Capitolio tras la "rebelión" republicana

El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró este viernes su malestar con los republicanos del Congreso y el Senado por haber frenado la votación de dos proyectos estrella del mandatario, el fondo de 1,800 millones de dólares para compensar a quienes aleguen "lawfare" del Departamento de Justicia y la financiación del Salón de Baile de la Casa Blanca.

"Renuncié a una gran suma de dinero al permitir que siguiera adelante el recién anunciado Fondo contra la Instrumentalización. Podría haber llegado a un acuerdo en mi caso (...) por una auténtica fortuna", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump añadió que "en su lugar, estoy ayudando a otros —quienes fueron tan brutalmente maltratados por una Administración Biden malvada, corrupta e instrumentalizada— a recibir, por fin, ¡justicia!".

Este mensaje llega después de una jornada aciaga en el Senado para las aspiraciones de la Casa Blanca.

Aunque Trump ha logrado coaccionar a determinados legisladores republicanos con campañas en su contra o con publicaciones intimidatorias o directamente insultantes en redes, en este caso las bancadas conservadoras frenaron este jueves las dos propuestas en las que el presidente había depositado gran interés.

Proyectos en riesgo

Tanto la financiación del Salón de Baile (cuyo presupuesto se ha incrementado) como del fondo para compensar a aliados del presidente que se declaren víctimas de persecución judicial ponen a los republicanos en una situación complicada para justificar el uso de dinero público en un momento en que el bolsillo de los estadounidenses se ve afectado por la guerra contra Irán.

A la aparente impopularidad de estas medidas impulsada por Trump A se suman además las malas perspectivas en los sondeos para los republicanos de cara las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Presión sobre los republicanos

En un intento por mantener el control en las filas republicanas, Trump les exigió también este viernes que se impliquen en otra norma impulsada por la Casa Blanca que lleva meses parada en el Senado por falta de apoyos.

"¡Dejen de jugar y aprueben la Ley para Salvar América!", escribió en Truth Social sobre una norma con la que pretende cambiar las reglas de registro y votación para exigir pruebas documentales de ciudadanía, lo que en la práctica endurece el acceso al voto.