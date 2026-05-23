Hispanos de Colorado impulsan museo sobre la contribución latina ante los 250 años de EE. UU.

Líderes hispanos de Colorado recaudan fondos para impulsar la construcción de un museo dedicado a preservar y difundir las historias de las comunidades hispanas, indígenas y mexicanas en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Líderes hispanos de Colorado recaudan fondos para impulsar la construcción de un museo dedicado a preservar y difundir las historias de las comunidades hispanas, indígenas y mexicanas que participaron en la formación histórica del estado ante la celebración de los 250 años de Estados Unidos.

La iniciativa, promovida por el Colorado Hispanic & Latino Heritage Fund, creará un museo y laboratorio educativo en el campus Auraria de Denver, capital del estado, donde abordarán desde los primeros asentamientos hispanos en el Valle de San Luis hasta el movimiento chicano y el desplazamiento de comunidades latinas.

Los promotores realizaron un evento esta semana para recaudar fondos, según explicó la exconcejala de Denver Ramona Martínez, una de las coordinadoras del proyecto.

"Queremos aclarar que esta no es todavía la apertura al público del Museo Hispano/Latino de Colorado. Hemos logrado avances significativos para construir un museo de Colorado que contará las historias de los primeros habitantes y colonizadores del estado", señaló Martínez a EFE.

El proyecto quedó aprobado desde 2023 como una 'Iniciativa Emblemática' por la comisión estatal 'América 250 Colorado 150', creada con motivo de las celebraciones por los 150 años de Colorado como estado y del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Sin embargo, según Martínez, la propia comunidad deberá asumir el esfuerzo económico para concretar el museo.

"Nos dijeron que, si queríamos construirlo, debíamos crear nuestra propia organización (...) para recaudar el dinero", explicó.

Historias excluidas de la narrativa histórica

Martínez sostuvo que el futuro museo, que está en construcción, buscará rescatar historias que han quedado fuera de muchos espacios educativos y culturales.

"La construcción de este museo será el primer esfuerzo integral para contar las historias ocultas y olvidadas de la conexión entre los pueblos indígenas y los colonizadores españoles, elementos fundamentales para comprender la historia de Colorado", expresó.

La dirigente agregó que el museo también incluirá los movimientos sociales y culturales ocurridos antes y después de la creación oficial del estado y las contribuciones contemporáneas de las comunidades hispanas y latinas.

Patricia Barela Rivera, otra de las impulsoras de la iniciativa, indicó a EFE que el proyecto busca integrar distintas memorias históricas y culturales.

"Queremos un complejo de voces sociales, culturales e históricas que dieron forma a nuestro estado y a nuestra nación desde los años 1500", expresó Barela Rivera.

Según explicó, uno de los objetivos es construir un espacio donde las nuevas generaciones conozcan aspectos de la historia que no suelen aparecer en otros museos o programas educativos.

Experiencia distinta a lo tradicional

Martínez aseguró que los visitantes encontrarán una experiencia distinta a la de los museos tradicionales porque "verán historias que han quedado fuera de otros museos".

"El diseño interior y la curaduría sorprenderán al público con experiencias interactivas y emocionalmente significativas", aseveró.

El recinto tendría su sede en un terreno de unas seis hectáreas reservado recientemente por Auraria Higher Education Center (AHEC), cerca de Auraria Parkway y Speer Boulevard, lugar que antes era el mayor barrio hispano de Denver, demolido en las décadas de 1960 y 1970 para construir el actual campus universitario.

Barela Rivera señaló que la organización busca recaudar alrededor de 21 millones de dólares, de los que ya han conseguido tres, para la construcción del edificio, y enfatizó que el proyecto dependerá tanto de aportes institucionales como de pequeñas donaciones comunitarias.

Martínez subrayó que el objetivo es garantizar que el museo permanezca bajo control comunitario y funcione como legado para futuras generaciones, algo que no sucedió con proyectos similares en el pasado reciente.

La dirigente añadió que el museo también podría generar oportunidades económicas para las comunidades hispanas y latinas en Colorado.

Exhibición sobre frailes españoles

Simultáneamente, History Colorado, el museo de historia del estado, exhibe 'Expedición 1776', una exposición sobre la expedición de los frailes españoles Francisco Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante, los primeros en recorrer y documentar la región.

La muestra explora el recorrido realizado en 1776 en territorios que ahora son de Colorado y del oeste de Estados Unidos, así como las relaciones entre exploradores españoles y pueblos indígenas y el impacto histórico de aquel periplo.