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Fuga química
Fuga química

Los bomberos desactivan la amenaza de explosión de un tanque químico en California

La fuga química en Garden Grove llevó a la evacuación de 50,000 residentes, mientras las autoridades trabajaron contrarreloj para controlar la situación

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    Los bomberos desactivan la amenaza de explosión de un tanque químico en California
    Fuga química en California. (FUENTE EXTERNA)

    Los bomberos anunciaron este lunes que desactivaron la amenaza de explosión de un tanque que sufrió una fuga de productos químicos en California (Estados Unidos) y que había provocado la evacuación de miles de personas.

    Tras una misión que se alargó durante la noche, la Autoridad de Bomberos del condado de Orange anunció que la posibilidad de una explosión "ya no está sobre la mesa".

    Unos 50,000 residentes del sur de California fueron puestos el domingo bajo órdenes de evacuación debido a la fuga química en el tanque de la empresa aeroespacial GKN, en la ciudad de Garden Grove, a las afueras de Los Ángeles.

    Las autoridades trabajaron contrarreloj para estabilizar la temperatura y la presión del tanque, cargado con 7,000 galones (26,500 litros) de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos.

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    Según las autoridades, la estabilización del tanque resultaba ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable.

    • La Fiscalía del condado de Orange anunció que investiga el hecho y un grupo de residentes demandaron a la compañía por negligencia

    Las actividades escolares y eventos de graduación cercanos al lugar del incidente fueron cancelados.

    Hasta el momento, no ha trascendido que la fuga dejara víctimas

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