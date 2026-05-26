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ataque lancha narcotráfico
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EE. UU. ataca lancha presuntamente con drogas en aguas internacionales y mata a una persona

El Comando Sur no especificó si el ataque ocurrió en el Caribe o en el Pacífico, en el marco de la campaña iniciada en septiembre

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    EE. UU. ataca lancha presuntamente con drogas en aguas internacionales y mata a una persona
    El Comando Sur de Estados Unidos atacó una narcolancha este martes 26 de mayo de 2026. (FUENTE EXTERNA)

    Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este martes otra lancha, presuntamente ligada al narcotráfico, en aguas internacionales dejando una persona fallecida y dos sobrevivientes.

    El Comando Sur de Estados Unidos informó en X el ataque, sin precisar si sucedió en el Caribe o en el Pacífico, como suele notificar en cada una de estas operaciones desde que inició la campaña en septiembre.

    • Las fuerzas armadas detallaron que dos de los tres tripulantes de la nave sobrevivieron, hecho poco común en este tipo de ataques que en pocas oportunidades han dejado personas con vida.
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    EE.UU. lanzó la operación el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero. EFE

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