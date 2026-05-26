Fiscalía de Connecticut investiga a Roblox por denuncias de explotación infantil

El departamento de justicia de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía general de Connecticut divulgó este martes que presentó una demanda civil contra la empresa de videojuegos Roblox tras recibir denuncias de explotación y daños a menores, y le está exigiendo información como parte de la investigación.

La demanda exigió información exhaustiva a Roblox sobre la edad de sus usuarios en Connecticut, los ingresos generados por dichos usuarios y las horas que pasan en la plataforma, señaló un comunicado.

La Fiscalía también solicitó registros de la empresa relacionados con una serie de anuncios y reportajes de gran repercusión, incluidos los de un juego que intenta recrear el peor tiroteo en una escuela primaria en EE. UU., el de Sandy Hook (2012), que costó la vida a 20 niños y 8 adultos.

Investigación sobre la seguridad de los menores

Igualmente reclaman datos del jugador 'Schlep', autodenominado "cazador de depredadores", expulsado de la plataforma, y otros relacionados con "expertos de organizaciones de seguridad infantil y alfabetización mediática" que, según Roblox, fueron consultados para diseñar sistemas de seguridad y controles parentales.

Asimismo, indaga qué medidas tomó la empresa para prevenir el uso indebido de su moneda virtual, Robux.

La investigación de Connecticut se produce tras recientes acuerdos alcanzados con los fiscales generales de Nebraska, Texas, Florida, Luisiana y Kentucky, que presentaron también demandas.

Roblox enfrenta múltiples demandas en EE. UU. que lo acusan de no proteger debidamente a los menores y crear adicción a los juegos.

"Roblox creó un paraíso para la pedofilia en línea. Nuestra investigación busca descubrir qué sabía exactamente la compañía sobre la explotación infantil generalizada en su plataforma, cómo se ha beneficiado y qué ha hecho o no ha hecho para proteger a nuestros hijos", indicó el fiscal William Tong.

Reacciones de autoridades y legisladores

El congresista estatal David Rutigliano destacó que los padres necesitan saber que cuando sus hijos se conectan a una plataforma esta es segura, "especialmente considerando que el 35 % de los usuarios de Roblox son menores de 13 años y el 38 % tienen entre 13 y 17 años".

Mientras, el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor, Bryan T. Cafferell, afirmó que con la mayoría de usuarios menores de 18 años, Roblox "crea un ambiente propicio" para los "depredadores".

Tong recordó que hoy una coalición de una treintena de fiscales generales bipartita envió una carta al Congreso federal oponiéndose a la propuesta de Ley de Internet para Niños y Seguridad Digital (Ley KIDS) de la Cámara de Representantes porque, aseguran, debilitaría la capacidad de los estados para proteger a los niños en línea, al tiempo que eximiría a las grandes empresas tecnológicas de rendir cuentas.

Pero la coalición dio su apoyo a la versión del Senado, la Ley de Seguridad Infantil en Línea (KOSA), que incluye "una disposición clave sobre el deber de diligencia que exige a las plataformas en línea actuar en el mejor interés de los menores" al tiempo que preserva la autoridad de los estados para hacer cumplir protecciones más estrictas para niños y adolescentes, señala además el comunicado.