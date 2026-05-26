Trump eleva el límite de refugiados en EE. UU. para admitir a más sudafricanos blancos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este martes el límite de refugiados para permitir que entren en el país otras 10,000 personas que, según dijo, deben asignarse a los afrikáneres blancos de Sudáfrica.

Con esta decisión, la Casa Blanca ratifica el argumento que ha defendido desde hace meses de que la minoría blanca de Sudáfrica sufre "violencia por motivos raciales".

Tras volver a la presidencia en enero de 2025, Trump congeló la admisión de refugiados en Estados Unidos, aunque poco después aprobó un programa específico para acoger a sudafricanos blancos.

Política migratoria de Trump

La decisión de este martes consolida la política migratoria de esta administración republicana que prioriza a los refugiados de un solo país, frente a los criterios habituales del derecho internacional, no vinculados a un lugar sino a las condiciones de vida.

Esto ha generado las críticas de organismos internacionales de derechos humanos.

El Gobierno de Trump redujo el tope anual de admisiones de refugiados a 7,500 personas, el más bajo de la historia del programa, tras los 150,000 que estaban autorizados durante la administración del anterior presidente demócrata Joe Biden.

De ese límite de 7,500 refugiados para 2026, se han admitido aproximadamente 1,651 personas, es decir, en torno al 22 % del total autorizado, según datos oficiales.

Tensiones con Sudáfrica

En mayo el año pasado, Trump y el presidente de Sudáfrica tuvieron un tenso encuentro en la Casa Blanca precisamente por el supuesto "genocidio blanco" al que apunta Washington.

Pretoria defendía que la decisión de conceder la categoría de refugiado a afrikáners por este motivo ignora la "profunda herida histórica del apartheid y niega el contexto de desigualdad estructural que aún persiste" en el país.