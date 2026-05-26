Trump mueve a Washington por mal clima la reunión de gabinete que convocó en Camp David

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que la reunión que convocó para el miércoles en Camp David se celebrará finalmente en la Casa Blanca debido al mal clima.

"Debido a las posibles condiciones meteorológicas adversas de mañana, celebraremos nuestra reunión de gabinete en la Casa Blanca y pospondremos el viaje del gabinete a Camp David", escribió Trump en su red social Truth Social.

Estaba previsto que todos los miembros del gabinete, incluida la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien anunció que dejará el cargo el próximo 30 de junio, participarían en el inusual encuentro en Camp David, residencia campestre de los mandatarios estadounidenses en Maryland.

El complejo, custodiado por una fuerte presencia militar, es una instalación de acceso altamente restringido donde los presidentes pueden trabajar y mantener reuniones en un entorno mucho más privado que la Casa Blanca y alejado de los medios de comunicación.

Contexto político y diplomático de la reunión

La reunión del miércoles, la duodécima en el segundo mandato de Trump, se produce en un momento en que Washington y Teherán han acercado posturas para un acuerdo que permita poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue bloqueada por la República Islámica en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

La Casa Blanca ha mostrado su confianza en que el acuerdo podría alcanzarse en los próximos días, pero Teherán subrayó el lunes que, si bien ha habido avances, la firma no es inminente.