California evalúa imponer impuesto del 100 % a residentes favorecidos por un fondo de Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla durante un evento este martes, en Washington (Estados Unidos). ( EFE )

California evalúa imponer un impuesto del 100 % a los residentes del estado que recurran al fondo de cerca 1,800 millones de dólares anunciado por el Gobierno del presidente Donald Trump destinado a combatir la supuesta "instrumentalización" de la justicia y que cobijaría a los participantes del asalto al Capitolio en 2021.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo hoy que examinará junto a la Legislatura del estado establecer el gravamen sobre los pagos hechos de ese fondo a un residente del Estado Dorado.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la creación de un fondo de 1,776 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que fueron investigados o procesados por la toma violenta de la sede del Legislativo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).

La creación del fondo y la posibilidad de que se otorguen millonarios pagos a los insurrectos condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, motiva la propuesta del mandatario estatal.

"Queremos gravar el 100 % de esos ingresos (los recibidos del fondo), y esa es una medida que el estado de California puede adoptar. Es una medida que estamos deseando llevar a cabo", dijo Newsom en una conferencia de prensa.

Reacciones y propuestas en otros estados

California no sería el único estado que evalúa ir en contra de este fondo, este miércoles el asambleísta de Nueva York Alex Bores, quien representa a una parte de Manhattan, también propuso imponer un impuesto a esta bolsa de recursos.

En un video publicado en X, Bores dijo que el presidente Trump no debería utilizar los dólares de los contribuyentes para recompensar a los insurrectos del 6 de enero de 2021 y a otros aliados del mandatario.

"Es sencillo: si usted es neoyorquino y toma dinero de este fondo discrecional ilegal, el estado de Nueva York le cobrará impuestos sobre el 100 % de esa suma", agregó el asambleísta.

Condenados por la insurrección, como el exlíder de la organización ultraderechista Proud Boys, Enrique Tarrio, han dicho que solicitarán dineros del fondo en mención.