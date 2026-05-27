Acusan a empleado de Google de usar datos confidenciales para ganar un millón en Polymarket

La Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles a un empleado de Google de utilizar datos confidenciales de la tecnológica para ganar un millón de dólares en la plataforma de apuestas Polymarket.

Detalles de la acusación contra el empleado de Google

Según una demanda interpuesta hoy en un tribunal federal de Nueva York, recogida por medios locales, Michele Spagnuolo, ingeniero de Google de origen italiano, usó "información confidencial y valiosa no pública de su empleador" y la utilizó "para realizar apuestas relacionadas" con la empresa.

Spagnuolo, que apostaba por las búsquedas de los usuarios en Google, "había accedido a datos internos confidenciales y de gran valor comercial" de la compañía, por lo que conocía los resultados antes que el resto de usuarios que apostaban en la plataforma, de acuerdo con Axios.

La Justicia estadounidense acusa a Spagnuolo, de 36 años, quien fue puesto en libertad bajo una fianza de 2.25 millones de dólares, de fraude en el mercado de materias primas, blanqueo de capitales y fraude electrónico.

Según la querella, el acusado, cuyo usuario en Polymarket era AlphaRaccoon, apostó a que la persona más buscada en Google en 2025 sería el cantante D4vd, recientemente acusado de asesinar a Celeste Rivas, una menor de 13 años de origen hispano.

Según ABC News, Polymarket asignó entonces "una probabilidad casi nula" de que el artista pudiera "la persona más buscada en Google".

Sin embargo, Spagnuolo acertó con su apuesta y obtuvo 1.2 millones de dólares.

Casos previos y contexto del insider trading en Polymarket

"Una vez que ganó, Spagnuolo tomó medidas deliberadas para ocultar su uso ilícito de información no pública, intentando esconder el origen y la propiedad de sus ganancias ilícitas", apuntó la demanda, de acuerdo con ABC News.

Esta querella recuerda al soldado estadounidense Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, acusado en abril de lucrarse en Polymarket usando información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro.

Este fue el primer caso conocido de 'insider trading' (tráfico de información) relacionado con los llamados mercados de predicciones, que permiten apostar dinero a un sí o un no en acontecimientos reales de todo tipo.