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Jill Biden
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Jill Biden pensó que su marido estaba sufriendo un derrame en debate presidencial de 2024

La expresión vacilante de Biden, sus comentarios divagantes y su actitud, mostrándose por momentos confuso, saltaron a la vista en el debate que el político demócrata mantuvo el 27 de junio de 2024 con Trump en Atlanta

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    Jill Biden pensó que su marido estaba sufriendo un derrame en debate presidencial de 2024
    El expresidente Joe Biden escucha mientras al entonces candidato presidencial republicano Donald Trump hablar durante el debate presidencial organizado por CNN, el jueves 27 de junio de 2024, en Atlanta. (FUENTE EXTERNA)

    La ex primera dama de EE. UU. Jill Biden dijo que se asustó cuando presenció la intervención de su marido, el expresidente Joe Biden, en el debate presidencial de 2024 frente a Donald Trump, en el que se mostró por momentos incoherente y desorientado, porque pensó que le estaba dando un derrame cerebral.

    "No estaba horrorizada, estaba asustada, porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes... ni después. Nunca lo he visto así desde entonces", explicó Biden al programa Sunday Morning de la cadena CBS en un fragmento de la entrevista publicado hoy y cuya emisión íntegra está prevista este domingo 1 de junio.

    • "No sé qué pasó. Quiero decir, cuando lo vi, mientras lo observaba, pensé '¡Dios mío, le está dando un derrame cerebral!', y eso me asustó increíblemente", añade la ex primera dama en la entrevista.
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    Su intervención acabó llevando a su partido a sustituirlo como candidato en favor de Kamala Harris para las presidenciales de noviembre de aquel año que acabó ganando el republicano.

    Muchas voces dentro y en el entorno del Partido Demócrata han criticado con dureza la insistencia de Biden y su círculo para que se presentase a esas elecciones pese a las dudas que ya existían sobre su idoneidad como candidato a la presidencia. 

    Asimismo, consideran que la decisión de sustituirlo por Harris se tomó muy tarde y que la actuación del político de Delaware le puso la victoria a Trump en bandeja.

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