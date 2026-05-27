La Policía de Puerto Rico incauta 166 kilos de cocaína en el este de la isla

La Policía de Puerto Rico informó este miércoles que incautó un alijo de 166 kilos de cocaína dentro de un vehículo en el municipio de Fajardo, en la costa este de la isla.

Según dijo en un comunicado el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, la droga se incautó durante una intervención realizada durante la noche del martes.

De acuerdo con la investigación preliminar, agentes asignados a la Unidad Motorizada de Fajardo daban seguimiento a una información confidencial relacionada con un vehículo a bordo de una embarcación del servicio de ferry que conecta Culebra con Ceiba.

Ante ello, los agentes intentaron detener al conductor, pero este hizo caso omiso de las instrucciones de detenerse, iniciándose una persecución por varias vías del área.

Posteriormente, el vehículo fue localizado abandonado en el área de Monasterios, frente a un vertedero en Fajardo.

Al inspeccionar el interior del automóvil, los agentes pararon cinco bultos de color negro que contenían múltiples paquetes con un total de 166 kilos de cocaína.

Impacto y resultados de la incautación de cocaína

Al momento, no se efectuaron arrestos relacionados con estos hechos.

"Cada ocupación de esta magnitud representa droga que no llegará a nuestras comunidades y recursos económicos que se les arrebatan a las organizaciones criminales", afirmó González.

"Nuestros agentes continúan trabajando de manera estratégica y coordinada junto a las agencias federales para impactar directamente las estructuras dedicadas al trasiego de sustancias controladas. Con esta intervención, ya suman 9,266 kilos de cocaína ocupados en lo que va de año", detalló el jefe de la Policía local.

El material incautado fue entregada a la Administración para el Control de Drogas (DEA) para el análisis correspondiente y la continuación de la investigación.