California fortalece la protección del voto electoral en medio de las tensiones con Trump

Archivo-El gobernador de California, Gavin Newsom (c), camina en el Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la COP30 este martes, en Belém (Brasil). ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó esta semana un proyecto de ley que busca proteger las elecciones de California de la interferencia federal de cara a las primarias del 2 de junio y las elecciones de medio mandato de noviembre.

"California no permitirá que nuestras elecciones sean manipuladas mediante la intimidación política, el abuso de poder o la interferencia caótica de extremistas que difunden teorías conspirativas", indicó Newsom en un comunicado.

Esta ley "protege a los votantes, a los trabajadores electorales y la integridad del proceso democrático de quienes niegan el derecho al voto y pretenden socavar la democracia", agregó el escrito.

Medidas clave del proyecto de ley SB73

El gobernador acusó al presidente de EE. UU., Donald Trump de "vandalizar la verdad y la confianza para amañar las elecciones", y aseguró que dichos comportamientos requerían vigilancia y determinación.

Entre las medidas contempladas en el proyecto de ley SB73 destaca la prohibición de que cualquier persona, incluidas autoridades y agentes federales, tomen control o accedan al sistema electoral de California sin autorización legal específica.

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También limita que policías o agentes interfieran con trabajadores electorales o con el proceso de votación, salvo en emergencias que pongan en riesgo la seguridad pública.

Además, obliga al Departamento de Justicia de California a crear reglas para que funcionarios electorales sepan cómo responder cuando las fuerzas del orden pidan acceso a áreas donde se manejan papeletas.

De acuerdo con ABC7, hasta el momento el 10 % de los votantes registrados en California han enviado sus papeletas por correo.

El demócrata Xavier Becerra encabeza la carrera hacia las primarias para gobernador de California con una intención de voto del 23 %, seguido por el republicano Steve Hilton con el 20 % y el empresario demócrata Tom Steyer con el 15 %, de acuerdo con una encuesta del Public Policy Institute of California.