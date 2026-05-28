La Casa Blanca lanza mapa de arrestos de inmigrantes y los compara con extraterrestres

La Casa Blanca lanzó este jueves un mapa de arrestos de inmigrantes alrededor de Estados Unidos, en un sitio web titulado "aliens", cuya portada es la silueta de un extraterrestre caminando por el desierto a modo de burla de la idea de que el país guarde secretos sobre el espacio.

El portal se abre con un texto que se desplaza igual que el de las películas de la Guerra de las Galaxias, con bloques de texto que aparecen a medida que los usuarios se desplazan mientras caen estrellas de fondo.

"Caminan entre nosotros", indica el sitio web y agrega que "durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal".

Detalles sobre la cifra y el periodo de las detenciones

En la parte baja de la página aparece un contador en la página muestra el número de los llamados "encuentros" realizados, cifra que asciende a 3,1 millones y sigue aumentando hasta la noche del jueves.

El nuevo mapa no especifica el período de tiempo de las capturas, pero debido a la cifra se podría tratar de los datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que adjunta las detenciones desde septiembre de 2024 hasta abril del presente año.