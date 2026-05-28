Mamdani lanza comisión para revisar Carta Municipal y reducir la burocracia en Nueva York
Además, la comisión estudiará modernizar prácticas de eficiencia, ahorro, reservas y presupuesto
El alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, anunció este jueves la creación de la Comisión de Eficiencia Gubernamental (COGE), que revisará la Carta Municipal para proponer enmiendas con miras a modernizar el Gobierno, reducir la burocracia, mejorar la prestación de servicios y fortalecer la rendición de cuentas.
El nuevo organismo estará presidido por el demócrata Patrick Gaspard y realizará 10 audiencias públicas en los cinco distritos de la ciudad para escuchar a los neoyorquinos antes de que las propuestas sean sometidas a votación el próximo noviembre, según un comunicado.
Además, la comisión estudiará modernizar prácticas de eficiencia, ahorro, reservas y presupuesto.
Asimismo, indicó que se prevé que la labor de la Comisión, que contará con varios miembros latinos, incluya la eliminación de las barreras burocráticas "obsoletas" que ralentizan los proyectos de infraestructura y retrasan los servicios.
Objetivos y expectativas de la Comisión de Eficiencia Gubernamental
También busca dotar a las agencias municipales de la autoridad, las herramientas de control y la flexibilidad necesarias para ejecutar los programas con eficacia.
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La Comisión también podrá considerar reformas adicionales que surjan a través de la participación ciudadana, los testimonios y la investigación, destacó el comunicado de la Alcaldía.
"Los neoyorquinos merecen un gobierno que trabaje tan duro como ellos y que sea tan cuidadoso con su dinero como ellos. La Comisión de Eficiencia Gubernamental analizará a fondo el funcionamiento del gobierno municipal e identificará las reformas necesarias para ofrecer servicios más rápidos, inteligentes y eficaces a la gente trabajadora" señaló Mamdani en el comunicado.
La primera reunión de la Comisión será el 4 de junio y la primera audiencia pública el 9 de junio.
Gaspard, exembajador de EE. UU. en Sudáfrica y exdirector de la Oficina de Asuntos Públicos de la Casa Blanca bajo el Gobierno de Barack Obama, entre otros cargos, destacó por su parte que los neoyorquinos merecen y necesitan un gobierno "que pueda construir una infraestructura con urgencia, promover el crecimiento de las pequeñas empresas y hacer de la ciudad un lugar más habitable con guarderías accesibles y alimentos a precios asequibles".