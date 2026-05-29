Presentan demanda contra la retención de una embarazada y su hijo en un aeropuerto de EE. UU.

Las autoridades migratorias de EE. UU. mantienen retenida desde hace más de una semana en el aeropuerto internacional Washington-Dulles una embarazada de origen ghanés y a su hijo de cuatro años con discapacidad, según una demanda presentada por sus abogados que aseguran que todo comenzó cuando la mujer expresó su deseo de pedir asilo.

Los demandantes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), alegan que la retención es "ilegal" y que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los mantiene en condiciones "deplorables", extremo que negó este organismo en un comunicado remitido a EFE.

Para ACLU, el caso se enmarca en una nueva política migratoria del presidente Donald Trump que busca mantener retenidos durante días o semanas a solicitantes de asilo en aeropuertos y otros puntos de entrada hasta que abandonen sus solicitudes y acepten ser deportados.

La mujer, identificada como Anabella Gyasi, de 38 años y con un embarazo de cuatro meses y medio, llegó el pasado 19 de mayo junto a su hijo procedente de Ghana, después de obtener una visa turista y una cita médica en el Akron Children´s Hospital, en Ohio.

La demanda sostiene que la retención se produjo cuando la madre expresó su temor de regresar a Ghana y su intención de solicitar asilo en EE. UU., y asegura que madre e hijo han permanecido encerrados durante días en una habitación sin ventanas dentro del aeropuerto, equipada únicamente con una cama, un lavabo y un inodoro, y sin acceso adecuado a alimentos o atención médica.

Reacciones y postura oficial del Gobierno de EE. UU.

De acuerdo con la querella presentada por los abogados de la mujer ante una corte federal en Virginia por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el niño nació con deformidades severas en ambas manos y su madre esperaba que recibiera tratamiento quirúrgico en Estados Unidos.

El Gobierno de EE. UU. niega las denuncias de la ACLU y asegura que son "falsas".

"Todas las personas bajo custodia de CBP, incluida esta persona, tienen acceso a la atención adecuada, incluyendo evaluación médica por un doctor, medicamentos y alimentos", indicó un portavoz de la agencia a EFE.

Sin embargo, según detalla la querella, Gyasi y su hijo "han soportado condiciones tan deplorables que ella tuvo que ser recibir atención hospitalaria en dos ocasiones debido a complicaciones en su embarazo tras haber sido privada de alimentos adecuados y atención médica".

La querella argumenta que la detención es "ilegal" ya que viola normas federales y políticas internas de CBP que establecen que mujeres embarazadas y menores deben permanecer bajo custodia el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas.

Los abogados solicitaron a la corte ordenar la liberación inmediata de Gyasi y su hijo para que puedan recibir atención médica y continuar con su proceso de asilo fuera de custodia. EFE