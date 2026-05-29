Un juez prohíbe a Trump rebautizar con su nombre el Centro Kennedy de Washington

El Centro Trump-Kennedy fue rebautizado por la junta directiva, liderada por Donald Trump, en Washington. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal resolvió este viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, no puede rebautizar el Centro Kennedy de Washington, el mayor teatro de artes escénicas de la capital, para ponerle su apellido.

El juez Casey Cooper dio un plazo de dos semanas para retirar el nombre del mandatario que fue colocado meses atrás en la fachada del edificio.

El magistrado señaló que la ley que creó el centro "deja absolutamente claro" que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro nombre pasado en la "decisión unilateral" de la dirección de la institución, actualmente controlada por afines a Trump.

"El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo", señaló el juez en una resolución de 94 páginas.

Cooper, nombrado durante la Administración del expresidente Barack Obama, también bloqueó la decisión del Gobierno de Trump de cerrar el edificio durante dos años para su reforma.

El centro tenía previsto cerrar sus puertas a partir del próximo 4 de julio, ya que Trump pretende renovar el edificio.

Sin embargo, el anuncio de las obras coincidió con una caída en la venta de entradas y con el boicot de varios artistas tras la toma de control de la institución por parte del mandatario.

Reacciones y consecuencias tras la toma de control del centro por Trump

Desde febrero, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, decenas de artistas han cancelado sus actuaciones después de que el presidente destituyera a los principales directivos del centro para sustituirlos por miembros del Partido Republicano.

Además, la principal actuación de la pasada Nochevieja fue cancelada y el cierre durante años por las obras, ahora frenado por el juez, amenazaba con desmantelar la institución.