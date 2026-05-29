Luisiana aprueba un mapa electoral que elimina un escaño demócrata en el Congreso de EE. UU.

El Senado de Luisiana aprobó este viernes un mapa electoral que elimina un distrito de mayoría negra y demócrata para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en medio de la presión del presidente Donald Trump para crear un panorama favorable a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato.

Los republicanos, que controlan ambas cámaras del estado sureño de EE. UU., avalaron el mapa que elimina uno de los dos distritos federales de mayoría negra, tras un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que limitó, con base en este caso, el rediseño de mapas electorales por motivos raciales en el país.

Por ahora hay dos representantes federales demócratas en el estado y cuatro republicanos, lo que cambiaría con el nuevo plan, que solo requiere la firma del gobernador, el republicano Jeff Landry, antes de los comicios del próximo 3 de noviembre.

El rediseño del mapa recibió críticas incluso de algunos republicanos, como el congresista federal Clay Higgins.

Reacciones y contexto legal del rediseño electoral

"¿Qué demonios? Este mapa es lo peor que he visto hasta ahora, y he visto muchos. Esta cosa que se ve como un Frankenstein SIN DUDA lo diseñó un puñado muy pequeño de tipos en un cuarto secreto. NADIE debería apoyar este mapa malo", escribió Higgins -en la red social X- antes de la votación.

El mapa es trascendental porque fue centro del caso Luisiana vs. Callais, en el que el fallo del Supremo a favor de los republicanos limitó en abril el rediseño de mapas electorales por motivos raciales en todo el país, al debilitar la Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act), legado del movimiento por los derechos civiles.

El esfuerzo de los republicanos responde a una lucha que comenzó Trump el año pasado en Texas para que los congresos estatales aprueben nuevos mapas, antes del tiempo previsto por el Censo de Estados Unidos, para crear distritos más favorables a los republicanos antes de los comicios de medio término.

Por ahora, los republicanos creen que podrían ganar en noviembre próximo más de diez distritos favorables con los nuevos mapas que han aprobado en estados como Florida y Texas, mientras los demócratas confían en ganar cerca de cinco o seis por rediseños en California y Utah.