Massachusetts demanda a UnitedHealthcare por fraude de 100 millones de dólares a Medicaid

La fiscal general de Massachusetts (Estados Unidos), Andrea Joy Campbell, demandó este viernes a la aseguradora UnitedHealthcare por presuntamente defraudar a MassHealth, el programa estatal de Medicaid, al menos 100 millones de dólares.

Según un comunicado, UnitedHealthcare manipuló de manera fraudulenta el estado de salud de los pacientes inscritos en el plan Senior Care Options (SCO) de MassHealth, para personas mayores de 65 años, con el fin de obtener pagos más elevados por parte del Estado.

La querella, interpuesta ante el Tribunal Superior del condado de Suffolk, alega que esta estafa supuso un perjuicio de al menos 100 millones de dólares para MassHealth.

Los miembros del SCO se someten a una evaluación clínica tras la que se les asigna uno de los tres niveles de atención existentes: el nivel 1, el menos grave y con la tarifa de pago más baja; el nivel 2, reservado para trastornos de salud mental o consumo de sustancias, y el nivel 3, que recoge las afecciones más graves y tiene la tarifa más alta.

Manipulación del estado de salud de los pacientes

La fiscalía alega que, en sus informes enviados a MassHealth, UnitedHealthcare clasificó a diversos pacientes en los niveles 2 y 3 pese a que estos no habían sido diagnosticados con una enfermedad mental ni con patologías graves.

Además, también indicó de manera errónea a dicho programa de Medicaid que varios pacientes inscritos en el plan necesitaban servicios diarios de enfermería especializada.

"A partir de 2018 y durante 2019, United se percató, a través de una serie de revisiones internas, de que muchos de sus miembros en el Nivel 3 habían sido clasificados incorrectamente, pero nunca informó a MassHealth de que había recibido pagos indebidamente superiores a las tarifas de estos miembros", apuntó la Fiscalía.

Del mismo modo, tampoco reembolsó a dicho programa ninguno de los pagos "inflados indebidamente" que recibió mientras los pacientes estaban clasificados de manera errónea en el Nivel 3.

Estrategia de crecimiento a cualquier precio

Campbell aseguró que estos fueron "fallos intencionados", resultado de una estrategia de "crecimiento a cualquier precio" que incentivaba y animaba a enfermeros a clasificar a los miembros de MassHealth como más enfermos o menos capaces de lo que realmente eran.

"Esta demanda envía un mensaje claro de que ninguna empresa está por encima de la ley, y mi oficina exigirá responsabilidades a las empresas que se aprovechen de los residentes vulnerables y hagan un uso indebido del dinero de los contribuyentes", resaltó en la nota.