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orden ejecutiva Trump
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Trump elimina restricciones al uso de vehículos todoterreno en áreas naturales públicas

Con esta medida, el presidente busca facilitar el acceso y uso de tierras federales, argumentando que las normas actuales son obsoletas y restrictivas

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    Trump elimina restricciones al uso de vehículos todoterreno en áreas naturales públicas
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que elimina restricciones a la circulación de vehículos todoterreno utilizados por empleados federales en áreas de conservación ambiental y ordena revisar regulaciones vigentes desde la década de 1970.

    La medida, divulgada por la Casa Blanca, rescinde dos decretos presidenciales que obligaban a las agencias federales a limitar el uso de motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos fuera de carretera en áreas donde pudieran afectar la fauna, el paisaje o generar conflictos con otros usuarios de tierras federales.

    Las tierras federales incluyen parques nacionales, bosques, refugios de vida silvestre y otras áreas públicas administradas por el Gobierno estadounidense para fines de conservación, recreación y actividades económicas como la explotación forestal, minera y energética.

    La Casa Blanca argumentó que esas normas son obsoletas, contienen criterios "vagos y subjetivos" y han contribuido a retrasar proyectos energéticos, forestales y de infraestructura, además de restringir el acceso recreativo a zonas remotas.

    La orden instruye al Departamento del Interior, al Departamento de Agricultura y a otras agencias federales a modificar o eliminar las regulaciones derivadas de esos decretos, con el objetivo de ampliar el acceso y el uso múltiple de las tierras federales.

    Reacciones y preocupaciones sobre la desregulación ambiental

    En su nueva Administración, Donald Trump ha impulsado una agenda ambiental centrada en la desregulación y la expansión de actividades energéticas y productivas en Estados Unidos.

    Entre sus principales medidas destacan la revisión y eliminación de normas consideradas restrictivas para la industria, el impulso a la producción de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, así como la agilización de permisos para proyectos de infraestructura y energía en tierras federales.

    El republicano también ha promovido cambios en la gestión de áreas públicas, priorizando el acceso y el uso múltiple de estos territorios sobre criterios ambientales más estrictos, lo que ha generado preocupación en sectores conservacionistas por un posible debilitamiento de protecciones ecológicas.

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