Mamdani respalda a candidata socialista y rival del veterano congresista Adriano Espaillat

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, expresó su respaldo a la aspirante socialista al Congreso de EE. UU. Darializa Ávila Chevalier, una antigua trabajadora de su campaña electoral, quien retará en las primarias de junio al veterano congresista demócrata Adriano Espaillat.

Mamdani se presentó la víspera en la noche en el programa 'The briefing with Jen Psaki', del canal MS NOW, junto a Ávila, de la que destacó su activismo para "conseguir la liberación de nuestros vecinos de la custodia indebida de ICE (Servicio de Inmigración)" y en la primera línea "de la batalla por la asequibilidad" en la Gran Manzana.

Ávila, de 32 años, se describe en su web como una afrolatina de clase trabajadora que ha vivido épocas de su vida en República Dominicana y Venezuela, donde tiene familia, que estudió en la Universidad de Columbia y que ha trabajado como investigadora en la oficina de un abogado público en asuntos de brutalidad policial y como profesora.

Reacciones de Adriano Espaillat y contexto de las primarias

"El año pasado, Zohran Mamdani mostró al país entero que el poder del pueblo puede vencer a una máquina. Estoy encantada de tener su apoyo. Espero luchar por nuestra visión compartida de una Nueva York más asequible, una en la que invertimos en nuestras comunidades, no en las bombas en el extranjero, en el Congreso", dijo la aspirante en X.

Por su parte, Espaillat, de 71 años y origen dominicano, que representa al Alto Manhattan y parte de El Bronx en la Cámara de Representantes desde 2017, indicó -en un comunicado- que "Mamdani tiene derecho a respaldar al candidato de su elección" pero que los votantes tienen la última palabra y aseguró que tiene el respaldo de líderes demócratas de Nueva York.

En las primarias demócratas neoyorquinas que ganó Mamdani, Espaillat inicialmente respaldó al candidato moderado Andrew Cuomo pero después se sumó a otros líderes demócratas que apostaron por el ahora joven alcalde. Mamdani, por su parte, había declarado que apoyaría a Espaillat en su reelección, según afirmó The New York Times.

El respaldo de Mamdani a Ávila se enmarca en varias expresiones de apoyo recientes a otros aspirantes de corte socialista que retarán a figuras consolidadas del Partido Demócrata en el Congreso por Nueva York.

Mamdani ha respaldado a la aspirante Claire Valdez frente a Antonio Reynoso, actual presidente del distrito de Brooklyn que busca reemplazar a la veterana congresista en retirada Nydia Velázquez; así como a al antiguo auditor de la ciudad Brad Lander, que retará al congresista Dan Goldman, reportó el medio Gothamist.