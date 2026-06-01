EE. UU. elige como nuevo jefe de Patrulla Fronteriza a exencargado de relaciones con Canadá

Estados Unidos anunció este lunes la elección de un nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, tras la estrepitosa salida de Michael Banks, quien abandonó el cargo en medio de denuncias de haber contratado a trabajadoras sexuales en viajes oficiales.

Rosario 'Pete' Vasquez, un funcionario con una trayectoria de casi 30 años dentro de la Patrulla Fronteriza, exencargado de la frontera norte, en el estado de Washington y de las relaciones con Canadá, asumirá el puesto que dejó Banks, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado.

"Como jefe, mi prioridad es clara: apoyar a nuestros agentes, fortalecer nuestras operaciones y garantizar que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos continúe siendo la fuerza de seguridad fronteriza más eficaz del mundo", indicó Vasquez en el escrito.

Además de su posición en la frontera norte de EE. UU., Vasquez también ha trabajado en la frontera sur, en las regiones de Yuma, Arizona, San Diego y en la oficina anti-terrorismo de DHS.

Reestructuración en el DHS

La elección de este nuevo funcionario, que tendrá como tarea supervisar a los más de 20,000 agentes y trabajadores de la patrulla, se produce después una reestructuración en DHS, tras la destitución de la secretaria Kristi Noem en marzo y del "comandante" de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Los cambios en DHS, impulsados por Trump, tuvieron lugar después de que los megaoperativos en Mineápolis a inicios de año resultaran en fuertes enfrentamientos con la población civil y el asesinato a manos de agentes de migración de dos ciudadanos estadounidenses.

Dimisión de Michael Banks

La dimisión de Banks, el predecesor de Vasquez, se produjo después de que The Washington Examiner, un medio de línea conservadora, publicara en abril pasado una investigación sobre supuestos viajes al extranjero de Banks para mantener relaciones sexuales con prostitutas mientras desempeñaba responsabilidades anteriores en la agencia de inmigración.

Según denuncias de seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza, Banks "se jactaba" ante sus colegas de haber pagado por servicios sexuales durante viajes a Colombia y Tailandia a lo largo de una década.