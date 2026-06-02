El Congreso de EE. UU. suma una cuarta investigación por conducta sexual inapropiada

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes está investigando al congresista demócrata Jimmy Gómez por denuncias de conducta sexual inapropiada, según una exclusiva de CNN, que se convierte en el cuarto caso de este tipo que se estudia en el Capitolio.

Gómez se enfrenta a acusaciones por haber tenido relaciones con una persona de su equipo, según las fuentes citadas por la cadena estadounidenses, aunque él las ha negado.

El congresista reconoció haber cometido errores que causaron dolor a su familia, pero afirmó que no violaron la ley ni las normas éticas de la Cámara de Representantes, en declaraciones a CNN.

Investigaciones y denuncias recientes en el Capitolio

También aseguró que "cooperará con cualquier investigación del Comité de Ética y proporcionará toda la información que pueda necesitar".

Dos congresistas, el demócrata Eric Swalwell y el republicano Tony González, renunciaron a sus cargos hace pocas semanas en medio de denuncias de conducta sexual inapropiada con miembros de su personal y siguen investigados por el Comité de Ética.

También el republicano Chuck Edwards está inmerso en una investigación acusado de acoso sexual.

Medidas oficiales para agilizar investigaciones

El Capitolio revive un movimiento parecido al #MeToo de hace casi diez años y cada vez se conocen más denuncias que en otro tiempo quedaban silenciadas.

Para hacer frente a los casos que se van conociendo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y el líder demócrata Hakeem Jeffries han creado un grupo de trabajo bipartidista que aspira a agilizar el proceso en que el Congreso investiga las denuncias de acoso sexual.

Según ha hecho público el propio Comité de Ética, desde 2017 ha habido 20 investigaciones formales por conducta sexual inapropiada, dentro de un total de 28 casos conocidos públicamente.