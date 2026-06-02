Trump desiste del fondo para compensar a sus aliados investigados en la era de Biden

La Administración del presidente, Donald Trump, anunció este martes que dejará de lado los intentos para crear un fondo de 1,800 millones de dólares para sus aliados acusados de diversos delitos durante el Gobierno de Joe Biden.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró, ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que el Gobierno "no seguirá adelante" con la aplicación del fondo, después de que este sufriera varios reveses judiciales y creara descontento entre las filas republicanas.

"Las razones para crear el fondo, repetidas por meses por el presidente Trump, son un hecho. La Justicia fue instrumentalizada contra ciertas personas en la administración pasada", dijo Blanche ante los congresistas.

Fin del fondo

La Administración Trump había logrado la creación del fondo por medio de un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y los abogados de la familia del mandatario que demandaron al Estado por la filtración de sus declaraciones de impuestos de años pasados.

El fondo pretendía indemnizar a aliados del republicano que fueron investigados por diversos delitos, causando disgusto entre adversarios e inclusive entre las filas republicanas.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, había opinado que no era un "gran fan" del fondo y que no entendía el propósito y el uso que se le daría.

La semana pasada una jueza federal de Virginia paralizó temporalmente la creación del fondo y otra magistrada de Miami abrió una investigación para entender el acuerdo con IRS que dio pie a la creación de esta financiación.