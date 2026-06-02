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Trump firma orden ejecutiva que permitirá al Gobierno testar modelos de IA preventivamente

La orden también pide crear un "centro de intercambio de información sobre ciberseguridad" de IA, que revisaría las vulnerabilidades de seguridad

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    Trump firma orden ejecutiva que permitirá al Gobierno testar modelos de IA preventivamente
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)

    El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial (IA) que, entre otras cosas, permitirá al Gobierno estadounidense testar y potencialmente vetar nuevos modelos de lenguaje antes de que estén públicamente disponibles para garantizar la seguridad nacional.

    • Trump decidió en el último momento posponer la firma de esta orden, cuya rúbrica estaba prevista para el pasado 21 de mayo, porque dijo que no quería que minara el liderazgo de las grandes empresas estadounidenses en este terreno.

    La medida afirma que la IA fortalece al país, pero a su vez introduce "nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias del poder ejecutivo".

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    Según la nueva orden, las empresas tecnológicas concederían voluntariamente al Gobierno un plazo de hasta 30 días para revisar aquellos nuevos modelos de IA, considerados "fronterizos" o "disruptivos", antes de su lanzamiento al público.

    La orden también pide crear un "centro de intercambio de información sobre ciberseguridad" de IA, que revisaría las vulnerabilidades de seguridad descubiertas por los modelos de esta tecnología en cooperación con los operadores de infraestructuras clave.

    Aunque se cree que el texto es algo más laxo en lo que se refiere a las obligaciones de gigantes como Anthropic, Google o OpenAI para con temas de seguridad nacional, la orden ejecutiva de hoy supone una primera regulación del Gobierno Trump que rompe con la política de no intervención que hasta ahora había planteado para con el sector de la IA.

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