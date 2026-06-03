Una expiloto y un médico, nominados demócratas clave en las primarias de Nueva Jersey

Una expiloto de la Marina, Rebecca Bennett, y un médico de origen egipcio, Adams Hamawy son los nominados demócratas en las primarias de Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

Una expiloto de la Marina, Rebecca Bennett, y un médico de origen egipcio, Adams Hamawy, son los nominados demócratas en las primarias de Nueva Jersey para dos escaños del Congreso de EE. UU. que pueden ser clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, donde los dos grandes partidos del país luchan por el control de las cámaras.

Los votantes de Nueva Jersey nominaron el martes en las primarias a los candidatos para 12 escaños en la Cámara de Representantes, y los analistas consideran cruciales dos de ellos: el del séptimo distrito, ocupado desde 2023 por el republicano Tom Kean, que aspira a la reelección, y el del duodécimo distrito, ocupado desde 2012 por la demócrata Bonnie Watson, que se retira.

En el séptimo distrito congresional de Nueva Jersey, el republicano Kean se enfrentará a la demócrata Bennett, de 37 años, una expiloto de helicóptero de la Marina con experiencia en el sector de la salud y madre de familia, que ha enfocado su campaña la asequibilidad, la creación de empleo, la rebaja de los costes médicos y la seguridad.

Bennett, en su declaración de victoria, marcó distancias con Kean señalando sus 15 años de servicio militar para "proteger y defender la Constitución" frente a un oponente que "hizo un juramento a (el presidente de EE. UU.) Donald Trump y sus jefes de partido en DC, que están aumentando los costes y arrebatando el acceso a la sanidad".

Kean, hijo del exgobernador republicano de Nueva Jersey Thomas Kean (1982-1990), fue respaldado ayer por Trump en medio del escrutinio por sus tres meses de ausencia en el Congreso por razones de salud, que no ha detallado, y la incertidumbre sobre su reincorporación.

Controversias y apoyos en las candidaturas

En el duodécimo distrito congresional, el nominado demócrata que aspira a suceder a Watson, y que se enfrentará al republicano Gregg Mele, ha sido Hamawy, un 'outsider' de la política que sorprendió superando a 12 rivales de su partido con su agenda izquierdista, que le valió el respaldo del senador Bernie Sanders, así como posicionamientos propalestinos.

Nacido en Egipto y llegado a EE. UU. en la infancia, Hamawy, de 56 años, fue cirujano de combate en el Ejército y recientemente trabajó en la Franja de Gaza en labor humanitaria.

Ha sido sometido a escrutinio por su vínculo con el líder islamista Omar Abdel-Rahman, condenado por terrorismo relacionado con el atentado con bomba del World Trade Center en 1993.

Los votantes de Nueva Jersey también eligieron a Justin Murphy como el nominado republicano que se enfrentará por un escaño en el Senado al demócrata Cory Booker, que busca su tercer mandato.

Murphy lo tiene difícil, puesto que ningún republicano ha representado a Nueva Jersey en el Senado desde la década de 1970, según el medio NorthJersey.com.