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Pasajero de Frontier
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Imputan en Miami a pasajero que intentó abrir puertas de avión en vuelo desde Puerto Rico

El acusado, presuntamente, intentó abrir una salida de emergencia y la puerta de la cabina mientras la aeronave ya estaba volando y agredió a otro pasajero

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    Imputan en Miami a pasajero que intentó abrir puertas de avión en vuelo desde Puerto Rico
    Juan Gabriel Reyes, un hombre de 51 años, imputado por querer abrir las puertas de un avión en vuelo desde Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)

    Una corte federal estadounidense imputó este miércoles en Miami a un pasajero que intentó abrir las puertas de un avión en pleno vuelo desde Puerto Rico y que agredió a un trabajador de la aerolínea Frontier, por lo que ahora podría afrontar hasta veintiún años de cárcel.

    Detalles confirmados del incidente en vuelo Frontier 3345

    Juan Gabriel Reyes, un hombre de 51 años originario de Chicago, afronta cargos de interferir con una tripulación de una aerolínea y agresión por su conducta en el vuelo 3345 de Frontier que el domingo partió de San Juan, Puerto Rico, con dirección a Chicago, en el estado de Illinois (EE. UU.), pero que aterrizó de emergencia en Miami por el incidente.

    • El acusado, presuntamente, intentó abrir una salida de emergencia y la puerta de la cabina mientras la aeronave ya estaba volando y agredió a otro pasajero, una persona que trabaja con la aerolínea pero que no estaba de turno, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito del Sur de Florida.

    Tras su arresto en Miami, Reyes podría afrontar una pena máxima de veinte años de cárcel por el cargo de interferencia y de un año más por el de agresiones.

    RELACIONADAS

    Testimonios de los pasajeros y tripulantes aseguran que el hombre intentó abrir las puertas a mitad de vuelo al exclamar que él quería salir de la aeronave, pero los auxiliares de vuelo lo detuvieron y le ordenaron sentarse, de acuerdo con el reporte de arresto del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade.

    El acusado, presuntamente, ignoró dichas órdenes e intentó entrar en la cabina del piloto, pero la tripulación lo agarró de la mano y lo llevó a su asiento, aunque en el camino a su silla fue al baño e intentó orinar en el suelo, agregó el informe oficial.

    Contexto y cifras sobre incidentes aéreos disruptivos

    Los auxiliares lo ubicaron en otro asiento, donde una persona que trabaja con Frontier, pero que no estaba en servicio, se ofreció a volar junto a él y al que el agresor intentó arrebatarle su bolso y le tomó de la cabeza para ahorcarlo, por lo que otros pasajeros intervinieron, añadió el documento.

    Los incidentes de pasajeros aéreos disruptivos aumentaron un 400 % de 2019 a 2025, con 13,800 contratiempos acumulados registrados desde 2021, según la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que desde noviembre pasado comenzó una campaña contra estas conductas.  

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