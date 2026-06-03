×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Toma de rehenes
Toma de rehenes

Muere sospechoso de toma de rehenes en banco de California durante enfrentamiento con FBI

Las autoridades confirmaron que los rehenes fueron liberados sin daños tras negociaciones con el sospechoso

    Expandir imagen
    Muere sospechoso de toma de rehenes en banco de California durante enfrentamiento con FBI
    Buró Federal de Investigaciones (FBI). (FUENTE EXTERNA)

    Un sospechoso de mantener rehenes en un banco en California fue abatido a tiros por el FBI después de un enfrentamiento que duró varias horas y comenzó el martes, informaron las autoridades.

    El hombre fue declarado muerto en la escena y los rehenes fueron encontrados sin daños, según explica el comunicado emitido por la policía de Bakersfield este miércoles.

    Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del sospechoso ni ofrecido información sobre las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

    Desarrollo del incidente

    El incidente comenzó a desarrollarse el martes alrededor de la 1:00 p.m. hora local cuando las autoridades recibieron una llamada sobre una amenaza de bomba en un banco Chase de Bakersfield, una ciudad del centro de California.

    La policía describió que el hombre se atrincheró en el interior con varias personas, de las cuales dos fueron liberadas el martes tras negociaciones.

    RELACIONADAS

    Las autoridades y miembros de Equipo de Negociación de Crisis se mantuvieron en contacto con el sospechoso vía telefónica.

    Respuesta del FBI

    El FBI de Sacramento anunció en su cuenta de X que estaba al tanto de la crisis en curso y que mandaría asistencia.

    • Este miércoles el Departamento de Policía de Bakesfield aclaró que no participó en el uso de la fuerza. 

    Los edificios cercanos fueron evacuados y se prevé que las autoridades permanezcan en el área este miércoles mientras los investigadores llevan a cabo el procesamiento de la escena

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 