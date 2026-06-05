EE. UU. dejará de contabilizar muertes de migrantes posteriores a su liberación de centros

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( FUENTE EXTERNA. )

El Gobierno de Donald Trump eliminará una política que obligaba a las autoridades a contabilizar en la cifra de muertes bajo custodia de las autoridades migratorias a aquellos que fallecían en los treinta días posteriores a su liberación, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a EFE.

La política fue adoptada en 2021, durante el Gobierno de Joe Biden, y pedía al Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, en inglés) informar de estos fallecimientos al Congreso e investigar sus causas.

La medida se produce en medio de críticas de la oposición y grupos de derechos humanos por las condiciones en los centros de detención, mientras las muertes de migrantes bajo custodia de las autoridades alcanzaron su punto más alto en los últimos veinte años.

DHS justifica su decisión al asegurar que, "cuando un individuo no está en custodia" del Gobierno, ellos ya no son responsables de monitorear su estado.

"Esto es de sentido común", indicó un portavoz de DHS a EFE. El Gobierno "no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia", añadió.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia encargada de detener y deportar migrantes, "sigue comprometido con la transparencia en relación con la muerte de personas detenidas", agregó el vocero.

Aumento de muertes bajo custodia

Según esta fuente, "la nueva directriz detalla los procedimientos para notificar, revisar e informar de manera oportuna los fallecimientos ocurridos bajo custodia".

En 2025, el primer año de la segunda Administración Trump, 32 personas murieron bajo custodia de ICE, la cifra más alta en más de dos décadas.

Este año, los datos indican que se podría superar este récord, pues en los primeros seis meses, ya se han registrado 18 muertes y, según un estudio publicado en el 'Journal of the American Medical Association', la tasa de mortalidad en custodia de ICE aumentó tras una disminución en los últimos años.

El reporte señala que este incremento en la mortalidad coincide con "la interrupción en los mecanismos de supervisión, la rápida expansión de la capacidad de detención, acompañada de denuncias de hacinamiento y posibles retrasos en la atención médica".

Durante años, las organizaciones promigrantes en EE. UU. han estado documentado casos de migrantes que fallecen poco después de ser liberados.

Uno de los episodios más recientes se registró en California, donde un hombre de 44 años murió en marzo, pocas semanas después de haber sido liberado del centro de detención Adelanto.

Según indicaron familiares del fallecido -a medios locales- el hombre, Irvin Cruz-Nape, se había quejado de dolor de pecho y de síntomas similares a un paro cardíaco mientras estaba detenido, pero los guardias del centro no le dieron atención médica.