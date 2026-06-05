Más de la mitad de los 15 latinoamericanos deportados por EE. UU. ya han salido de la RDC

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este viernes de que "más de la mitad" de los 15 migrantes latinoamericanos deportados al país africano por Estados Unidos lo han abandonado ya para regresar a sus países de origen.

"La implementación del mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países continúa de conformidad con las directrices anunciadas", señaló en un comunicado el Ministerio congoleño de la Comunicación, sin concretar la nacionalidad de los migrantes que han salido del país.

"En breve, se producirán nuevas salidas en el marco de la aplicación del dispositivo", añadió el Ministerio, lo que confirma "el carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo de este mecanismo".

Deportaciones y llegada de migrantes a la RDC

La RDC confirmó la llegada al país el pasado 17 de abril de un primer grupo de 15 migrantes -de un total previsto aproximado de 45 personas- en el marco de su nuevo "mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países" y cuya recepción se lleva a cabo con "financiación estadounidense".

Las deportaciones se engloban en la política de mano dura del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración.

El Ejecutivo congoleño no aclaró entonces la nacionalidad de los deportados, pero el abogado y director ejecutivo del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), Maître Tshiswaka Masoka Hubert, confirmó a EFE que eran de origen latinoamericano.

Perú y Ecuador confirmaron oficialmente que en el grupo figuraban siete y tres nacionales de sus países, respectivamente, si bien también había colombianos, según reportaron medios de Colombia.

Asistencia humanitaria y condiciones de los migrantes

Tras su llegada, la RDC pidió a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que proporcionara asistencia humanitaria a los deportados, que fueron trasladados después de aterrizar en el aeropuerto de Ndjili, en la capital, Kinsasa, a un complejo hotelero cercano bajo la vigilancia de la Policía Nacional Congoleña.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE. UU. a terceros países se activó después de que el Tribunal Supremo autorizara en junio al Gobierno del presidente Trump a efectuar estas expulsiones.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como la RDC, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.