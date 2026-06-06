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EE. UU. afirma que el ICE priorizará la seguridad y no las deportaciones durante el Mundial

El gobierno norteamericano afirma estar enfocado en los problemas de seguridad nacional

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    EE. UU. afirma que el ICE priorizará la seguridad y no las deportaciones durante el Mundial
    ICE advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo. (FUENTE EXTERNA)

    Tom Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo este sábado que este organismo centrará sus esfuerzos durante el próximo Mundial de fútbol en garantizar la "seguridad nacional" y la protección del torneo, y no en la aplicación de las leyes migratorias.

    • "Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo", señaló Homan a ABC y explicó que la prioridad de la misión "no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal", sino mantener el campeonato a salvo de amenazas mayores.

    No obstante, Homan advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo. "Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto", anotó.

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    Infografía
    Tom Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) (FUENTE EXTERNA)
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    Su objetivo es la prevención de riesgos

    Al ser cuestionado sobre si el público general y los visitantes extranjeros procedentes de otros países deberían preocuparse por posibles arrestos migratorios por parte de ICE durante el torneo, Homan insistió en que el enfoque de la agencia está exclusivamente blindado en la prevención de riesgos y la logística de protección.

    "Estamos enfocados en los problemas de seguridad nacional y en eso es en lo que nos vamos a concentrar", concluyó el llamado 'zar de la frontera'.

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