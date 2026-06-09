Aliado de Trump, Lindsey Graham, gana las primarias republicanas en Carolina del Sur
El senador superó el desafío de Lynch, quien lo acusó durante la campaña de no ser suficientemente conservador y de representar el ala tradicional del Partido Republicano
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ganó este martes las elecciones primarias de su partido y aseguró su candidatura a un quinto mandato en el Senado, evitando una segunda vuelta frente al empresario Mark Lynch, un candidato alineado con el movimiento "America First" y defensor de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.
Graham, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Senado, llegó a la jornada electoral respaldado por el mandatario, quien participó la víspera en un acto virtual de campaña para apuntalar su candidatura y evitar sorpresas en una contienda que algunos sondeos preveían más ajustada.
El senador superó el desafío de Lynch, quien lo acusó durante la campaña de no ser suficientemente conservador y de representar el ala tradicional del Partido Republicano.
Trump, sin embargo, cerró filas con Graham y llegó a calificar a Lynch como un "desastre para el Partido Republicano".
La victoria refuerza la influencia de Trump en las primarias republicanas de 2026 y permite a Graham concentrarse ahora en las elecciones generales de noviembre, donde se enfrentará a la candidata demócrata Annie Andrews.
Aunque es un estado firmemente republicano, Carolina del Sur suele servir como termómetro de la influencia de Trump dentro del partido y la victoria de Graham refuerza el peso del mandatario entre los votantes conservadores.
De cara a noviembre, aún quedan primarias en estados clave como Florida, Texas, Arizona, Michigan y Wisconsin, donde se definirán candidaturas para el Congreso y varias gobernaciones.