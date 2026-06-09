Pete Hegseth viajará a Guantánamo para reunirse con tropas estadounidenses
La visita de Hegseth se produce tras el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba y el aumento de la presión sobre La Habana
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base y con mandos del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en medio de tensiones y una serie de sanciones contra La Habana.
El viaje forma parte de una gira de supervisión de las operaciones militares en la región y de contacto directo con las fuerzas desplegadas, en un momento de refuerzo de la presencia estadounidense en el Caribe y Oriente Medio, según informó el Pentágono.
- No consta que el secretario de Guerra haya visitado previamente la base de Guantánamo desde que asumió el cargo, según la información disponible.
Luego de su viaje a la base, Hegseth se dirigirá a Florida donde tendrá reuniones con los altos mandos del CENTCOM, en medio de una nueva serie de intercambio de fuego con Irán en Oriente Medio y una creciente tensión sobre Cuba.
Este tipo de desplazamientos forman parte de su agenda habitual de supervisión de tropas, con visitas periódicas a bases militares dentro y fuera de Estados Unidos para mantener contacto directo con los mandos y el personal desplegado.
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Sanciones recientes contra Cuba
La visita se produce una semana después de que la Administración estadounidense anunciara nuevas sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos del Gobierno de La Habana, en respuesta a la situación de derechos humanos en la isla.
Desde el inicio del año, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha endurecido su política hacia Cuba, con nuevas restricciones económicas y diplomáticas y un aumento de la presión sobre el Gobierno cubano, principalmente con un bloqueo petrolero que inició tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas el pasado 3 de enero.