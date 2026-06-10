Presentan proyecto de autodeterminación con todas las opciones de estatus para Puerto Rico

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, anunció este miércoles que presentó en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de autodeterminación con todas las opciones de estatus para la isla, incluido el actual Estado Libre Asociado.

'Puerto Rico Democratic Self-Determination Act' es una medida que permitiría a los puertorriqueños votar en un plebiscito vinculante por la estadidad (anexión a EE. UU.), la independencia, la soberanía en libre asociación, y mantener y mejorar el Estado Libre Asociado (ELA).

Los proyectos previos presentados ante el Congreso no incluían el ELA como opción de cara a un referéndum ya que la mayoría de los partidos, a excepción del Partido Popular Democrático (PPD) de Hernández, consideran que este estatus es colonial.

Acciones y declaraciones del comisionado residente Pablo José Hernández

Hernández enfatizó en un comunicado que el estatus no debe ser una prioridad, pero que radicó el proyecto a raíz de un anuncio que hizo la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en su mensaje de estado sobre que viajaría a Washington para impulsar legislación a favor de la estadidad.

"Siempre he dicho que si otros insisten en traer el tema del estatus, yo defenderé tu derecho a votar entre todas las opciones", afirmó Hernández dirigiéndose a los puertorriqueños.

El proyecto fue radicado por cuatro miembros diversos del Congreso: Hernández, quien pertenece al Caucus Hispano (CHC); Wesley Bell, del Congressional Black Caucus (CBC); Derek Tran, del Caucus Asiático-Pacífico Americano del Congreso (CAPAC); y Val Hoyle, del Comité de Recursos Naturales de la Cámara.

"Es un proyecto para que todo el mundo pueda impulsar y defender lo que quiera, sin trampa ni trucos, en igualdad de condiciones. Define la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación como los definió el proyecto que apoyaron los líderes de esas ideologías en el 2022", explicó el comisionado residente.

La papeleta define la fórmula autonomista como un Estado Libre Asociado con gobierno propio y un grado de autonomía comparable al de los estados.

Reconoce asimismo que los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos y que participan de programas federales como el Seguro Social, Medicare, Medicaid y el PAN.

También indica que Puerto Rico goza de autonomía fiscal y no paga contribución federal sobre los ingresos que genera en la isla; y que tiene una identidad, una historia y un idioma propios que afirma ante el mundo con su nombre y su bandera en eventos como las Olimpiadas.

Según Hernández, si el ELA prevaleciera, dejaría de aplicar dentro de dos años la Ley Promesa, que fue promulgada en 2016 por el Congreso de EE. UU. para reestructurar la deuda de la isla e impuso una Junta de Supervisión Fiscal.

También se crearía una Comisión para el Desarrollo del Estado Libre Asociado, integrada por funcionarios del Gobierno de EE. UU. y representantes de la organización que defienda el ELA en el plebiscito.