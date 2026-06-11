Trump amenaza con tomar control de Washington si la candidata progresista gana la alcaldía

El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó este jueves con tomar control de Washington si la candidata demócrata y progresista, Janeese Lewis George, si resulta ganadora en las primarias del martes, con una campaña que recuerda la del alcalde demócrata socialista de Nueva York, Zohran Mamdani.

Preguntado en el Despacho Oval sobre la posibilidad de que gane Lewis George, una de las líderes en la intención de voto de cara a las elecciones del martes venidero, Trump advirtió: "No me gustaría".

"Tal vez recuperemos Washington y lo administremos a nivel federal. No lo vamos a tolerar. No vamos a perder nuestros negocios", amenazó el republicano, que en agosto de 2025 puso bajo control federal a la Policía Metropolitana y activó a la Guardia Nacional como parte de una campaña contra el crimen "rampante" en la capital.

Control federal y reacción local

En esa ocasión, el presidente citó una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973 y otorga a los mandatarios la facultad de asumir el control de emergencia de la fuerza policial capitalina en circunstancias específicas.

La polémica medida provocó el rechazo de los habitantes del Distrito de Columbia y las autoridades locales, que demandaron a la Administración Trump y advirtieron que los delitos violentos habían disminuido un 26 % en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

"Washington es ahora un lugar seguro", afirmó el republicano este jueves, al insistir en el éxito de su labor para "embellecer" la ciudad, donde ha ordenado la revitalización de parques, fuentes y monumentos con vistas a la celebración de los 250 años de Independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio.

Janeese Lewis George y su ascenso

Janeese Lewis George, autoproclamada demócrata socialista y conocida en la ciudad como la "Mamdani de D.C.", aventaja a su principal contrincante, Kenyan R. McDuffie, en las primarias demócratas de Washington, según una encuesta de The Washington Post.

Los encuestados afirmaron que creen que Lewis George gestionará mejor cuestiones como la asequibilidad y las escuelas públicas, entre otros temas.

Solo el 6,4 % de los habitantes de Washington votaron por Trump en 2024 y la decisión de la actual alcaldesa demócrata de la ciudad, Muriel Bowser, de acercarse al presidente estadounidense en su intento de controlar el departamento de policía capitalino y de desplegar militares en las calles la ha hecho altamente impopular.

"Mis principales prioridades son hacer que D.C. sea más asequible, plantar cara a Trump y lograr que el Gobierno funcione mejor para todos nosotros", dijo la nueva y popular candidata demócrata esta semana a un programa de radio local.