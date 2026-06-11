Velázquez y Ocasio-Cortez rechazan medida que perpetúa condición colonial de Puerto Rico

Las congresistas demócratas Nydia M. Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez expresaron este jueves su rechazo al nuevo proyecto de ley sobre el estatus político de Puerto Rico al considerar que perpetuaría la condición colonial de la isla.

El proyecto de ley, presentado por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, niega "el carácter colonial del Estado Libre Asociado, borra realidades históricas y subvierte el consenso demócrata", condenaron las congresistas en un comunicado conjunto.

'Puerto Rico Democratic Self-Determination Act' es una medida que permitiría a los puertorriqueños votar en un plebiscito vinculante por la estadidad (anexión a EE. UU.), la independencia, la soberanía en libre asociación, y mantener y mejorar el Estado Libre Asociado (ELA).

Los proyectos previos presentados ante el Congreso no incluían el ELA como opción de cara a un referéndum ya que la mayoría de los partidos puertorriqueños, a excepción del Partido Popular Democrático (PPD) de Hernández, consideran que este estatus vigente actualmente es colonial.

"Durante los últimos tres Congresos, hemos liderado esfuerzos legislativos serios para forjar un camino hacia la verdadera autodeterminación de los puertorriqueños, subrayando que las opciones no territoriales y no coloniales son las únicas opciones viables para una verdadera descolonización", remarcaron Velázquez y Ocasio-Cortez.

Según las congresistas, el comisionado residente se apropió parte de su legislación y presentó un proyecto de ley que incluye una opción para mantener el estatus actual de la isla como colonia.

"La actual condición colonial de Puerto Rico es una mancha moral en la historia de nuestra nación que debe ser atendida. Nuestro país no puede pretender ser un bastión de la democracia mientras continúa manteniendo colonias en el Caribe y el Pacífico", subrayaron.

Velázquez y Ocasio-Cortez señalaron que continuarán luchando por "un proceso serio de descolonización para los puertorriqueños", al considerar este asunto "demasiado vital para ser manchado por aspiraciones políticas individuales".

El proyecto fue radicado por cuatro miembros del Congreso: Hernández, quien pertenece al Caucus Hispano (CHC); Wesley Bell, del Congressional Black Caucus (CBC); Derek Tran, del Caucus Asiático-Pacífico Americano del Congreso (CAPAC); y Val Hoyle, del Comité de Recursos Naturales de la Cámara.

Críticas y posiciones de partidos puertorriqueños frente al estatus

"Es un proyecto para que todo el mundo pueda impulsar y defender lo que quiera, sin trampa ni trucos, en igualdad de condiciones", explicó el comisionado residente.

Las críticas dentro de Puerto Rico tampoco se hicieron esperar por parte del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), que defiende la estadidad, y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que aboga por la independencia.

El representante del PNP en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José F. Aponte, definió el proyecto como "un disparate de grandes proporciones".

"El incluir el ELA, la colonia, la razón de los males de Puerto Rico, es un ejercicio inútil que ha sido rechazado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, así como por el Congreso y el Ejecutivo, estableciendo que no hay espacio para mejorar el ELA", sentenció.

Por su parte, el secretario general del PIP, Juan Dalmau, tildó ayer como "colonia dura y pura" el proyecto de autodeterminación con todas las opciones de estatus, así como de "un insulto al pueblo de Puerto Rico".

"El que haya un plebiscito donde la colonia, el territorio, sea una opción hacia la descolonización y tiene, además, la desfachatez de titularlo un proyecto para la descolonización y la democracia en Puerto Rico. Si es que la colonia, por definición, es antidemocrática", afirmó Dalmau en un video en sus redes sociales.