El Centro Kennedy recurre a la Justicia para mantener el nombre de Trump en la fachada

El presidente Donald Trump ordenó el cambio de nombre del emblemático centro de las artes en diciembre del año 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta del Centro Kennedy presentó un recurso "in extremis" para evitar retirar el nombre del presidente Donald Trump de la fachada de su emblemático edificio en Washington, como pedía una decisión judicial que establecía como fecha límite este viernes.

Los abogados del centro cultural presentaron un recurso de apelación solicitando al juez Cooper una suspensión de la ejecución de la sentencia dictada el pasado 29 de mayo, que pedía retirar el nombre del presidente al haber sido instalado "unilateralmente", mientras se tramita la petición.

El juez Copper consideró que la junta directiva del Centro Kennedy, formada por afines a Trump, no tenía capacidad para cambiar el nombre de la institución, ya que fue el Congreso quien fijó su denominación y, por tanto, quien tiene potestad para modificarlo.

El magistrado señaló que la ley que creó el centro "deja absolutamente claro" que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro nombre, basado en la "decisión unilateral" de la dirección de la institución.

Reacciones y acciones tras la orden judicial

La decisión judicial incluía también el bloqueo del cierre del Centro Kennedy durante dos años para realizar obras de remodelación, a partir del próximo 4 de julio, y la junta también ha recurrido esta decisión.

El Centro Kennedy eliminó este lunes el nombre de Trump, de su página web como primer paso para cumplir la decisión de un juez federal que ahora ha impugnado.

Trump, por su parte, reaccionó al fallo que ordenaba retirar su nombre con dureza y aseguró, en su cuenta de la red Truth Social, que el juez "debería avergonzarse de sí mismo", al tiempo que acusó a la izquierda de preferir que el centro cultural "muera antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos".

Desde febrero de 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, decenas de artistas han cancelado sus actuaciones en este teatro después de que el presidente destituyera a los principales directivos del centro por miembros del Partido Republicano o cercanos al movimiento MAGA (siglas de "Hacer Grande a EE. UU. de Nuevo").