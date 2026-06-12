Policía mata a atacante de tiroteo en Texas que deja un muerto y más de 11 heridos

Agentes del orden responden una llamada sobre un tiroteo en Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre abrió fuego en un edificio de Midland, Texas (EE. UU.), y dejó al menos un muerto y 11 heridos antes de ser muerto por la Policía, según informaron este viernes las autoridades.

El sospechoso se había atrincherado en un edificio al sur de la ciudad, donde se desató un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo táctico que respondió al tiroteo, señaló la alcaldesa Lori Blong durante una rueda de prensa.

Acciones de la autoridad y estado de la escena

"El incidente del tirador activo ha sido resuelto y se confirma que el sospechoso está muerto", informó la ciudad de Midland a través de sus redes sociales, donde precisó que la escena permanece activa y aún no ha sido despejada.

La Policía de Midland respondió hoy, sobre las 8.00 hora local (13.00 GMT), a un reporte de un tiroteo, según informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado.

"Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", detalló el escrito.

Al menos 11 personas resultaron heridas tras los disparos y ya fueron trasladadas a un centro de salud. Una persona falleció en el lugar de los hechos, detalló la alcaldesa.

En lo que va de año, EE. UU. ha registrado 182 tiroteos masivos -donde hay cuatro víctimas o más sin contar el atacante- de acuerdo con datos de la organización civil Gun Violence Archive.