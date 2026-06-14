Un total de 63 personas detenidas en Nueva York tras la histórica victoria de los Knicks

Los aficionados de los New York Knicks celebran su victoria tras el quinto partido de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs, el sábado 13 de junio de 2026, en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 63 personas fueron detenidas este domingo en Nueva York durante las celebraciones por la victoria de los Knicks en la NBA, según confirmó a EFE el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD, inglés).

Durante el partido comenzaron a formarse grandes aglomeraciones de aficionados "revoltosos" en diversos puntos al norte del estadio Madison Square Garden, entre la Quinta y la Novena Avenida, que llegaron a alcanzar las decenas de miles de personas y que se volvieron "cada vez más destructivas", informó la policía.

En total, anoche y esta mañana las autoridades han detenido a 63 personas, acusadas de delitos como agresión a un agente de policía, posesión ilegal de un arma, daños a la propiedad, alteración del orden público, resistencia a la autoridad y obstrucción a la administración pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/21961e404bd019a879fa8929890898c5c3c4e022w-382b201f.jpg Los aficionados de los Knicks celebran al final del quinto partido de las finales de la NBA, donde los New York Knicks vencieron a los San Antonio Spurs por 4-1 en la serie de siete partidos, en una de las muchas fiestas para ver el partido en toda la ciudad, en Nueva York, Nueva York, EE. UU., 13 de junio de 2026. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/91b0a68be7387fe0be2ce1ccd7a70cc70837264bw-4bbdeca3.jpg cionados de los Knicks ven el quinto partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en sus teléfonos y un iPad en una de las muchas fiestas para ver el partido en la ciudad, en Nueva York, Nueva York, EE. UU., 13 de junio de 2026. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/50945b1d2fdb5bb4c394587990c192c43321f400w-b01d14c5.jpg Jugadores de los New York Knicks levantan el trofeo Larry O'Brien tras ganar el quinto partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, San Antonio, EE. UU., 13 de junio de 2026. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/64b84a372af736ed43c8469a83d3eb3103f35629w-f233809e.jpg Aficionados de los Knicks reaccionan ante la policía mientras son desalojados al intentar ver el quinto partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en una de las muchas fiestas para ver el partido en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 13 de junio de 2026. (EFE) ‹ >

Tiroteo y heridos

Además, hubo un tiroteo en la intersección de la calle 43 con la avenida Broadway en el que un menor de 17 años resultó herido.

La víctima fue trasladada a un hospital por la NYPD después de que una ambulancia no pudiera acceder a la calle 43 "porque la multitud la había tomado por completo".

Las autoridades recuperaron el arma de fuego usada en el tiroteo y detuvieron a tres personas.

Además, diez agentes de policía resultaron heridos, entre ellos uno que recibió un puñetazo en la cara y otro al que golpearon con una botella de cristal.

Daños y caos en las calles

La policía también destacó que durante las celebraciones hubo cuatro apuñalamientos y que cinco autobuses escolares que transportaban a personas desde Manhattan al estadio MetLife (en Nueva Jersey) para ver los partidos del Mundial de fútbol fueron "incendiados o destrozados con bates", mientras la gente saltaba sobre ellos.

Los parabrisas y las ventanillas de estos vehículos quedaron "destrozados", al igual que "muchos vehículos particulares" y cinco coches de la policía.

Además, se vio a gente trepando a postes de luz, semáforos, estructuras y andamios y se produjeron "grandes peleas físicas", mientras calles y avenidas eran "tomadas por multitudes que se negaban a dispersarse" y que bloquearon el tráfico durante varias horas.

Los Knicks se proclamaron este sábado campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.

El equipo ha desatado una oleada de celebraciones en Nueva York durante toda la serie final, que se han saldado con la detención de decenas de personas.