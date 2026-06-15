Se estrella un bombardero estadounidense B-52 en California

Imagen de un avión bombardero B-52H. ( FUENTE EXTERNA )

Un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló este lunes poco después de despegar de una base militar en el estado de California, según fuentes militares estadounidenses, que han ofrecido de momento datos sobre posibles víctimas mortales o heridos.

"Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

El mensaje añade que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".

Respuesta de los equipos de emergencia y situación en la base aérea

Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.