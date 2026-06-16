Un incendio forestal en Riverside, California, quema más de 809 hectáreas

Un incendio forestal en el condado de Riverside, California, ha crecido hasta afectar a 2,600 acres (809 hectáreas), generando órdenes y advertencias de evacuación, informó el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

El siniestro, llamado Shore, comenzó el lunes en una zona poco poblada cerca de San Timoteo Canyon Road, poco después de las 15.00 hora local (22.00 hora GMT).

En cuestión de una hora se expandió cerca de 120 acres (49 hectáreas), provocando las primeras advertencias de evacuación.

Respuesta y desafíos de las autoridades

Hasta el momento las autoridades han contenido el 25 % del incendio y no se han reportado heridos, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

Los equipos han respondido al siniestro con recursos aéreos y terrestres y este martes siguen trabajando para extinguir el fuego, aunque la agencia ha reportado que enfrentan dificultades por el terreno escarpado y rocoso.

Hasta el momento la causa del incendio está bajo investigación.