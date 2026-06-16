Trump consolida su influencia en el Partido Republicano con triunfo de Collins en Georgia

El congresista republicano Mike Collins, aliado del presidente Donald Trump, ganó este martes la nominación republicana para el Senado por el estado de Georgia tras imponerse en la segunda vuelta de las primarias, en una victoria que refuerza el control del mandatario sobre el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Collins, miembro de la Cámara de Representantes y alineado con el ala más conservadora del partido, derrotó al candidato respaldado por sectores tradicionales del ´establishment´ republicano, en una contienda que se convirtió en un nuevo test del peso político de Trump dentro de la formación.

El triunfo del legislador se suma a una serie de victorias recientes de candidatos apoyados por el presidente en distintas primarias estatales, donde su respaldo ha resultado determinante para movilizar a la base más fiel del electorado republicano y consolidar su influencia sobre la selección de aspirantes.

Contienda marcada por divisiones internas

En Georgia, Collins se impuso en una carrera marcada por divisiones internas en el Partido Republicano entre el ala MAGA y sectores más moderados, y ahora enfrentará en noviembre al senador demócrata Jon Ossoff en una de las contiendas clave para el control del Senado.

El resultado se produce el mismo día en que otros estados celebraron primarias y segundas vueltas en el marco del ciclo electoral, incluyendo contiendas en Washington y Oklahoma, donde también se definieron candidatos para cargos estatales y federales.

Avances de candidatos alineados con Trump

En paralelo, en Alabama y otros estados del sur, candidatos alineados con el expresidente han logrado avances en procesos internos, en una tendencia que refuerza la consolidación del movimiento ´Make America Great Again´ dentro del Partido Republicano.

Con estas victorias, Trump llega al tramo previo a las elecciones de medio mandato con un control reforzado sobre la maquinaria republicana, mientras los demócratas buscan capitalizar las divisiones internas del partido para disputar la mayoría en el Senado en noviembre.