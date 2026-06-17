EE. UU. pide desestimar demanda por contaminación contra centro de datos de IA de Elon Musk

El Gobierno de Estados Unidos pidió desechar una demanda de organizaciones civiles contra un centro de datos de inteligencia artificial (IA) de la empresa xAI, del magnate Elon Musk, por contaminación en Misisipi, un hecho que las agrupaciones tacharon de "corrupción".

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que intervino a favor de la compañía xAI por "seguridad nacional" al argumentar que el centro de datos, en la ciudad de Southaven, "entrena y desarrolla nuevos modelos de IA esenciales para la economía y el Departamento de Guerra".

"El Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados mientras organizaciones privadas utilizan leyes ambientales para socavar nuestra seguridad nacional", declaró en un comunicado Adam Gustafson, fiscal de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD, en inglés) del DOJ.

Denuncias de contaminación del aire

La demanda de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la mayor agrupación de derechos civiles de EE. UU., denuncia que el centro de datos de xAI viola la Ley de Aire Limpio al operar sin permiso 59 turbinas que contaminan comunidades en Memphis y el norte de Misisipi.

Denuncian polución del aire. La planta eléctrica que sirve al centro de datos, afirma la querella, emite más de 5,300 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) cada año, por lo que es "una de las principales emisoras de este contaminante formador de smog en el país".

También, asegura, bombea 433 toneladas de partículas finas y 47 toneladas de formaldehído, contaminantes relacionados con asma, enfermedades cardíacas, males respiratorios y cáncer.

Por ello, los demandantes denunciaron en un posicionamiento que la intervención del DOJ a favor de xAI "amenaza con abrir la puerta a corrupción significativa mientras los contaminantes paguen, o hagan favores, para evitar cumplir con la ley".

La directora del Southern Environmental Law Center (SELC), Kym Myer, acusó a la Administración del presidente Donald Trump de "lanzar un ataque sin precedentes contra la capacidad del público de defenderse de la polución ilegal".

"Este es un intento flagrante de permitir que corporaciones bien conectadas, como xAI, contaminen ilegalmente sin ninguna consecuencia, poniendo en riesgo a las comunidades de todo el país y amenazando con abrir la puerta a la corrupción de 'pagar por contaminar' a gran escala", sostuvo Myer.

Creciente oposición a los centros de datos

El hecho ocurre mientras crece la oposición ciudadana contra los centros de datos en EE. UU., donde operan más de 5,000 y consumen 4 % de la electricidad nacional, lo que subiría a 9 % en 2030, mientras uno de gran escala consume tanta energía como 50,000 viviendas, según datos del Massachusetts Institute of Technology (MIT).