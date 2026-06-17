EE. UU. y República Dominicana firman un memorando de cooperación en energía nuclear civil
La firma del memorando no implica por sí misma la transferencia de tecnología o materiales nucleares
Estados Unidos y la República Dominicana firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en materia nuclear, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y ampliar los lazos económicos entre ambos países.
El acuerdo fue suscrito por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, según informó el Departamento de Estado de EE. UU. en un comunicado.
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Objetivos y alcance del memorando de entendimiento
"La firma de este memorando refleja nuestra determinación mutua de desarrollar una sólida asociación en el ámbito nuclear civil, fortalecer la seguridad energética y ampliar la cooperación económica, promoviendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad nuclear, protección física y no proliferación", detalla el texto.
El Departamento de Estado destacó que este tipo de acuerdos permiten fomentar aplicaciones diversas de la tecnología nuclear como la generación eléctrica o la producción de materiales para diagnósticos y tratamientos médicos.
- La firma del memorando no implica por sí misma la transferencia de tecnología o materiales nucleares, sino que establece un marco para la cooperación futura entre ambos países en este ámbito.