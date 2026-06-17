EE. UU. y República Dominicana firman un memorando de cooperación en energía nuclear civil

El acuerdo fue suscrito por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos y la República Dominicana firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en materia nuclear, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y ampliar los lazos económicos entre ambos países.

El acuerdo fue suscrito por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, según informó el Departamento de Estado de EE. UU. en un comunicado.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-44120-pm-1-df43b3c7.jpeg La firma del memorando. (FUENTE EXTERNA)

Objetivos y alcance del memorando de entendimiento

"La firma de este memorando refleja nuestra determinación mutua de desarrollar una sólida asociación en el ámbito nuclear civil, fortalecer la seguridad energética y ampliar la cooperación económica, promoviendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad nuclear, protección física y no proliferación", detalla el texto.

El Departamento de Estado destacó que este tipo de acuerdos permiten fomentar aplicaciones diversas de la tecnología nuclear como la generación eléctrica o la producción de materiales para diagnósticos y tratamientos médicos.

La firma del memorando no implica por sí misma la transferencia de tecnología o materiales nucleares, sino que establece un marco para la cooperación futura entre ambos países en este ámbito.