×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
energía nuclear civil
energía nuclear civil

EE. UU. y República Dominicana firman un memorando de cooperación en energía nuclear civil

La firma del memorando no implica por sí misma la transferencia de tecnología o materiales nucleares

    Expandir imagen
    EE. UU. y República Dominicana firman un memorando de cooperación en energía nuclear civil
    El acuerdo fue suscrito por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos. (FUENTE EXTERNA)

    Estados Unidos y la República Dominicana firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en materia nuclear, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y ampliar los lazos económicos entre ambos países.

    El acuerdo fue suscrito por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, según informó el Departamento de Estado de EE. UU. en un comunicado.

    Expandir imagen
    Infografía
    La firma del memorando. (FUENTE EXTERNA)

    Objetivos y alcance del memorando de entendimiento

    "La firma de este memorando refleja nuestra determinación mutua de desarrollar una sólida asociación en el ámbito nuclear civil, fortalecer la seguridad energética y ampliar la cooperación económica, promoviendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad nuclear, protección física y no proliferación", detalla el texto.

    El Departamento de Estado destacó que este tipo de acuerdos permiten fomentar aplicaciones diversas de la tecnología nuclear como la generación eléctrica o la producción de materiales para diagnósticos y tratamientos médicos.

    • La firma del memorando no implica por sí misma la transferencia de tecnología o materiales nucleares, sino que establece un marco para la cooperación futura entre ambos países en este ámbito.
    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 