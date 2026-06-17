Reserva indígena demanda al Gobierno de Trump para frenar construcción del muro fronterizo

La reserva indígena Tohono O'odham presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para tratar de evitar la construcción del muro fronterizo en sus terrenos de Arizona.

"Hemos presentado una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para evitar el uso de nuestras tierras y recursos naturales para construir un muro fronterizo", dijo este miércoles Verlon Jose, presidente de la nación indígena Tohono O'odham, a través de un video en las redes sociales.

Explicó que la demanda, presentada ayer ante los tribunales, fue necesaria debido a que en las próximas semanas el DHS otorgará el contrato a una constructora para levantar el muro fronterizo dentro de su territorio.

La reserva indígena comparte unos 1000 kilómetros (62 millas) de frontera con México y siempre ha expresado su oposición a la construcción de un muro fronterizo, favoreciendo el uso de tecnología de punta.

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Impacto y oposición de la comunidad Tohono O'o´dham

La demanda asegura que el DHS está violando los derechos de la nación indígena, ya que estaría tomando de manera ilegal terrenos que le pertenecen para la edificación del muro fronterizo.

También consideran que los contratistas y el DHS estarían traspasando el suelo soberano de la nación indígena y enfatizan que la construcción de un muro destruirá sitios considerados "sagrados" para su cultura, los cuales forman parte de rituales ancestrales.

"Ya hemos visto el daño irreparable que el muro fronterizo ha causado a lo largo de la frontera y en otros sitios sagrados", dijo Jose.

La nación indígena asegura que por décadas ha trabajado en conjunto con el Gobierno federal en materia de seguridad nacional, permitiendo la instalación de barreras vehiculares, sensores, caminos de patrullaje y asistencia a la Patrulla Fronteriza.

Aseguran que en los últimos dos años el cruce de migrantes ha descendido en más de un 90 % dentro de sus tierras, por lo que consideran innecesaria la construcción del muro en su territorio.

Durante su segundo mandato, Trump ha convertido en una de sus prioridades continuar con la construcción del muro fronterizo a lo largo de la frontera con México.

Para lograrlo, el DHS ha anulado más de una docena de leyes que protegen el medioambiente y especies en peligro de extinción para acelerar la construcción de la polémica infraestructura en nombre de la seguridad nacional.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el primer mandato de Trump (2017-2021) se construyeron unos 737 kilómetros (458 millas) de sistema de muro fronterizo, aunque solo unos 84 kilómetros (52 millas) fueron nuevas barreras, mientras que en su segundo mandato el DHS ha adjudicado contratos para unos 370 kilómetros (230 millas) adicionales en distintas fases de construcción.