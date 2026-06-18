Mamdani en la celebración de los Knicks: "Cuando nos dicen que algo es imposible, ganamos"

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani mientras felicitaba al equipo de los Knicks por su victoria. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió este jueves a los jugadores de los Knicks para celebrar su título de la NBA y aseguró que el equipo venció con el espíritu neoyorquino: encontrar la forma de vencer cuando dicen "que es imposible".

"Los Knicks hicieron lo que los neoyorquinos han hecho siempre: cuando nos dicen que algo es imposible, encontramos la forma. Ganamos", aseguró Mamdani en un evento organizado en la Alcaldía.

Vestido de traje pero con una camiseta de los Knicks y junto a su esposa, Rama Duwaji, que también vestía los colores del equipo, el edil recibió a los jugadores y al cuerpo técnico después de un recorrido por el sur de Manhattan al que asistieron miles de personas.

Momentos Clave de la Final

En su discurso, Mamdani recordó el cuarto juego, uno antes del que les dio la victoria, cuando a "nueve minutos y 33 segundos del final", los Knicks perdían de 20 puntos.

"Los analistas de datos, las casas de apuestas, los tertulianos que miran desde lejos hacen lo que hacen: corren los números, calculan las probabilidades, dan por muertos a los Knicks. Les otorgan a los Spurs un 99.6 % de opciones de ganar ese partido, un 99.6 % de empatar la serie 2–2 y recuperar la inercia con el siguiente duelo en San Antonio", apuntó.

Sin embargo, dijo, hay algo que "esos expertos no entienden" del equipo neoyorquino: "Es en ese 0.4 % donde nosotros nos ponemos a trabajar".

El alcalde fue destacando algunas de las virtudes de los jugadores de los Knicks, que, según él, ponen en valor la forma de vida de los neoyorquinos.

"Es en ese 0.4 % donde José Alvarado demuestra a cada niño que crece en viviendas públicas que un hijo de Brooklyn y Queens puede ganar por cada uno de los cinco distritos", dijo entre otros.

El Ambiente de Celebración en Nueva York

El alcalde celebró también el ambiente que se respiraba en la ciudad mientras los Knicks ganaban: "Los vecinos invitaban a sus vecinos, desconocidos se daban la mano en la calle, los conductores del metro cantaban los avisos y los choferes de autobús bailaban al volante".

Y añadió: "Los Knicks no solo ganaron para Nueva York, ganaron como Nueva York".

Tras su discurso, Mamdani entregó las llaves de la ciudad a James L. Dolan, propietario de los Knicks y del Madison Square Garden, y a directivos de la franquicia, entre ellos el presidente de operaciones de baloncesto, Leon Rose, el vicepresidente ejecutivo William Wesley, el entrenador Mike Brown, así como los entrenadores asistentes Chris Jent, Rick Brunson y Brendan O'Connor, y a toda la plantilla del equipo.

Antes de la entrega de las llaves, el entrenador Brown subrayó el "compromiso colectivo del equipo" y su "capacidad de sacrificio en los momentos difíciles", mientras que el jugador Jalen Brunson, MVP de las Finales, agradeció a los Knicks por confiar en él "cuando pocos lo hacían" y dedicó el triunfo a la afición y a su familia.