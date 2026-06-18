Florida avisa que detendría a más migrantes en 'Alligator Alcatraz' pese a traslado de ICE

Alligator Alcatraz, denominado South Florida Detention Facility, es un centro de detención migratoria en Florida, Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Florida avisó este jueves que aún podría albergar a más migrantes en 'Alligator Alcatraz', polémico centro de aprehensión al oeste de Miami, pese al traslado de detenidos que realizó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos por el comienzo de la temporada de huracanes.

Kevin Guthrie, el director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), que administra el sitio, aseguró en una conferencia que permanecerá el centro de detención, en medio de pantanos en la zona natural de los Everglades, aunque ICE haya transferido a los migrantes a otros lugares.

"En este momento, no nos han dicho que nos retiremos, por lo que todavía estamos en condiciones de recibir detenidos de nuevo, si eso es lo que desea el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", expresó Guthrie en una conferencia.

El funcionario respondió a cuestionamientos sobre el futuro de 'Alligator Alcatraz', un centro de detención inaugurado en julio pasado tras una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha convertido en emblema de la política antiinmigrantes del mandatario y del Gobierno de Florida.

Las dudas han crecido tras el aviso del martes de ICE, que trasladó a los migrantes detenidos ante el comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico, aunque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, negó ese día que el lugar "esté vacío ahora", además de defender que el centro ha permitido procesar a 25,000 migrantes.

El director de la FDEM pidió a los medios preguntar a ICE por qué decidió eso.

"Siempre estuvo diseñado para ser temporal. ICE ha tomado una decisión, emitieron ese comunicado, no vi ese comunicado antes de que llegara a los medios", insistió.

Defensores de migrantes cuestionaron el año pasado que el sitio abriese en medio de una zona natural susceptible al calor y las tormentas, pero autoridades respondieron entonces que el lugar era seguro, aunque ICE atribuyó ahora el traslado de los aprehendidos a la temporada de huracanes.

Reacciones y cuestionamientos sobre el centro de detención

Guthrie aseguró ahora que el lugar puede resistir una tormenta tropical o un huracán de categoría 1.

"Nunca, jamás hubo intención de dejar a personas en esa instalación, ni siquiera durante una tormenta tropical. Íbamos a desalojarlos, teníamos planes de evacuación", manifestó.

Asociaciones civiles denunciaron el miércoles opacidad en el traslado de los migrantes y el posible cierre definitivo del lugar, pues medios reportaron en mayo pasado la posible clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de 1 millón de dólares diarios.

Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica indicaron en una conferencia que seguirían con sus demandas contra los gobiernos de Trump y de Florida para cerrar el sitio de forma definitiva y resarcir daños ambientales.