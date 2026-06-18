Cientos de evacuados y 6,600 hectáreas afectadas por incendios forestales en Miami

Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NWSMiami de la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) que muestra un incendio forestal en Naples, Florida. ( FUENTE EXTERNA )

Cientos de residentes evacuaron sus viviendas por dos incendios en la zona metropolitana de Miami que han consumido 16,400 acres (más de 6,600 hectáreas) hasta este jueves, aunque los bomberos han contenido el 70 % del mayor de ellos.

Autoridades pidieron a unos 200 habitantes desalojar sus viviendas, mientras que otros cientos las evacuaron por voluntad propia por el fuego, al oeste de las ciudades de Hialeah y Doral, cuyas poblaciones son originarias de Cuba y Venezuela en su mayoría, dentro del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.

El primero de los incendios, llamado 'Quarry 2', ha consumido 15,900 acres (6.434 hectáreas), con un nivel de contención del 70 %, mientras que el segundo, 'Well', ha afectado 500 acres (202 hectáreas) y está controlado en un 25 %, indicó el mapa del Servicio Forestal de Florida.

Impacto en la calidad del aire

La humareda también ha provocado alertas locales en las zonas cercanas al incendio, pues el humo "puede desplazarse más lejos hacia comunidades de todo el condado de Miami-Dade, afectando la visibilidad y la calidad del aire", advirtió el Departamento de Bomberos en un comunicado.

Más de 40 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade han respondido, incluyendo camiones de bomberos, camiones cisterna y recursos especializados para labores de contención y extinción.

"Es posible que se implementen cierres de carreteras o desvíos a medida que cambien las condiciones para garantizar la seguridad pública. El humo y la bruma también pueden afectar las carreteras", alertó el organismo.

Contexto de sequía en Florida

Estos incendios ocurren mientras hay una sequía "severa", "extrema" o "excepcional" en casi 63 % del territorio de Florida donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado el doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con más de 32,000 siniestros que han dañado 2,52 millones de acres (más de 1 millón de hectáreas), de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.