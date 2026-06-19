Barack y Michelle Obama reciben a primeros visitantes de su Centro Presidencial en Chicago

El expresidente Obama habla durante la inauguración del Centro Presidencial Obama este jueves, en Chicago. ( EFE )

La expareja presidencial estadounidense Barack y Michelle Obama recibió este viernes a los primeros visitantes del Centro Presidencial Obama de Chicago, que abrió al público por primera vez en una jornada de fiesta nacional en Estados Unidos; "Juneteenth", día en que se conmemora el final de la esclavitud en el país.

Miles de personas se acercaron al sur de Chicago en un soleado día para entrar en el nuevo espacio que sigue la tradición política estadounidense de que los expresidentes tengan una biblioteca que conmemore su legado.

Por el momento la acogida está siendo muy buena, ya que el centro tiene las entradas agotadas hasta el próximo mes de noviembre.

Un concierto en la plaza principal que conecta los edificios del complejo presidencial recibía hoy a los visitantes que, ataviados en su mayoría con camisetas y gorras de Obama y Juneteenth, hacían fila con paciencia.

En la cola que daba acceso al museo, Hassan y Clarisse esperaban ansiosos el turno para entrar. Habían comprado su entrada hace un mes y no podían ocultar su ilusión por ver la exposición que recrea los años de Obama en la Casa Blanca,

"Es el primer presidente afroamericano (de EE. UU.), y venir aquí hoy en 'Juneteenth' es un sueño hecho realidad", explicaron a EFE.

Por otro lado, Esperanza, Lora y Janine llegaron desde Texas, tras "más de 50 horas de viaje" para estar hoy aquí.

"Obama hizo mucho por todas las personas afroamericanas y queríamos venir hoy. Él nos devolvió la esperanza y hay que luchar por ella", reconocía este grupo de mujeres mayores de sesenta.

Inauguración del Centro Presidencial Obama

El Centro Obama, que supera la idea de biblioteca para convertirse en un lugar más amplio de encuentro cívico y comunitario, fue inaugurado este jueves por el propio expresidente Barack Obama en un acto festivo y multitudinario.

A la inauguración, que se celebró al aire libre en la plaza John Lewis del complejo presidencial, acudieron los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden que, con sus esposas, ocuparon un lugar destacado en el escenario detrás de una mampara de seguridad.

El acto, concebido como una auténtica celebración para los asistentes, contó también con las actuaciones musicales de Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, Marc Anthony o Bono y The Edge de U2.

Características del Centro Presidencial

El recinto, que ha costado 850 millones de dólares y es el más caro de los centros presidenciales, aspira a convertirse en emblema de los años de Obama en la Casa Blanca y a formar a los líderes políticos para el futuro.

El Centro Obama está organizado en torno a cuatro edificios principales, el Museo, el Foro, la Biblioteca Pública de Chicago y el "Home Court".

El Museo, a través de textos, medios audiovisuales y objetos históricos, ofrece una inmersión total en la presidencia de Obama con una réplica del Despacho Oval y los vestidos más icónicos de la Primera Dama.

El Foro, concebido como el eje del centro y de carácter gratuito, constituye el corazón de la programación pública del campus y acogerá conferencias, conversaciones y encuentros.

La Biblioteca Pública de Chicago, una mezcla entre centro presidencial y biblioteca pública, permite el acceso a libros y recursos digitales, y cuenta con la Sala de Lectura del Presidente que alberga más de 3,500 libros que han sido relevantes tanto para Barack como para Michelle Obama.

Por su parte, el "Home Court" está dedicado al juego, el bienestar y la participación juvenil y cuenta, entre otras cosas, con una cancha de baloncesto.

La Fundación Obama ha explicado que concibe el centro como un lugar para creer que "todo es posible cuando las comunidades se unen y trabajan por un propósito común".