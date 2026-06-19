Solo dos de cada diez latinos creen que el sueño americano sigue al alcance de la mayoría

Solo el 19 % de los latinos en Estados Unidos considera que el sueño americano sigue siendo alcanzable para la mayoría de la población, mientras que casi un tercio cree que fue posible en el pasado, pero ya no lo es, según un informe de la organización de investigación social Navigator Research.

El estudio, divulgado en el marco del próximo 250 aniversario de la independencia del país y basado en una encuesta nacional realizada entre finales de mayo y principios de junio, así como en grupos focales con afroamericanos y latinos de siete estados, refleja que el aumento del costo de vida, los salarios estancados y la pérdida de poder adquisitivo han deteriorado la percepción sobre las oportunidades económicas.

De acuerdo con la muestra, para los participantes latinos, el sueño americano sigue significando obtener un salario digno, comprar una vivienda y mantener a una familia, metas que consideran cada vez más difíciles de alcanzar.

Identidad y valores compartidos

Pese a ese pesimismo económico, más del 80% de los latinos afirma que ser estadounidense es una parte importante de su identidad personal.

En los grupos focales, muchos definieron esa identidad no por el origen étnico sino por valores compartidos como la libertad de expresión, el derecho al voto, la diversidad y la posibilidad de construir una vida mejor.

Solo el 15 % de los latinos aseguró que ser estadounidense no es importante para su identidad.

Los resultados se basan en una encuesta nacional realizada entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 2026 entre 1,000 adultos estadounidenses, incluidos 237 afroamericanos y 239 latinos, con un margen de error de más menos 3,1 puntos porcentuales para la muestra total.

Además, Navigator Research realizó el 2 de junio un grupo focal en línea con afroamericanos y latinos de Georgia, Michigan, Pensilvania, Texas, Ohio, Wisconsin y Misisipi, de distintas edades, géneros e inclinaciones políticas, cuyos resultados son cualitativos y no son estadísticamente representativos.

Sensación de pérdida de derechos

El informe también recoge una creciente sensación de pérdida de derechos y pertenencia. Algunos participantes señalaron que la polarización política ha hecho que quienes discrepan del Gobierno sean cuestionados como estadounidenses, mientras que otros expresaron preocupación por cambios en las normas electorales y por lo que consideran un debilitamiento de las libertades civiles.

Entre los latinos, el 72 % identifica la independencia como uno de los valores más importantes de Estados Unidos y aunque el 47 % de los latinos considera que Estados Unidos está actualmente en declive, el estudio revela que persiste un moderado optimismo sobre el largo plazo: el 36 % cree que el país estará mejor dentro de veinte años, frente al 31 % que prevé un escenario peor.

De cara a las celebraciones por el cuarto de milenio de Estados Unidos en 2026, Navigator Research concluye que los mensajes que mejor conectan con los latinos son aquellos que destacan la democracia, la diversidad como una de las mayores fortalezas del país, la defensa de la Constitución y de los principios fundacionales de Estados Unidos, más que discursos centrados únicamente en el patriotismo.