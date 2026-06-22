El Tribunal Supremo de EE. UU. restablece la condena para el asesino del niño Etan Patz ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Supremo de Estados Unidos restableció este lunes la condena del puertorriqueño Pedro Hernández, declarado culpable de asesinar en 1979 al pequeño Etan Patz, de seis años, en Nueva York, en un caso que causó un gran revuelo en el país.

Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces del Supremo fallaron que el Segundo Circuito de Apelaciones "se extralimitó" en sus funciones al anular el veredicto de culpabilidad de Hernández en 2025.

La decisión del Supremo llega después de que la Fiscalía de Manhattan le solicitara revocar la decisión de dicho Tribunal de Apelaciones.

Esta corte argumentó en julio de 2025 que el juez encargado del caso cometió un error en las respuestas que dio al jurado sobre la confesión de Hernández a la policía.

Hernández fue condenado en 2017 por el secuestro y asesinato del menor, tras un primer juicio nulo en 2015. En 2012 fue arrestado tras confesar que había asfixiado a Patz, que desapareció mientras caminaba solo desde su casa en el barrio del SoHo hacia la parada de su autobús escolar.

En el momento de los hechos, Hernández tenía 18 años y trabajaba en una tienda de conveniencia en el SoHo, y presuntamente atrajo al niño al sótano con una botella de refresco.

El abogado de Hernández, Harvey Fishbein, cuestionó en un comunicado el fallo del Supremo y dijo estar "terriblemente decepcionado".

Reacciones y contexto histórico del caso Etan Patz

"Creemos firmemente que un hombre inocente está en la cárcel por un delito que no cometió", apuntó.

Por su parte, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, manifestó su respaldo a "esta importante condena" y afirmó que el caso de Patz, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado, "cambió a una generación de neoyorquinos".

La desaparición del pequeño, uno de los primeros menores cuya imagen apareció impresa en cartones de leche en todo Estados Unidos, conmocionó durante años a la opinión pública y en 1983 el presidente estadounidense, Ronald Reagan, declaró el 25 de mayo "Día Nacional de Niños Desaparecidos".